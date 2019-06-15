Российско-американский «волшебный пендель» совершил молдавское чудо

15.06.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший «хозяин Молдовы» олигарх Влад Плахотнюк покинул страну. Как утверждает пресс-служба его карманной Демократической партии, которая посреди ночи выпустила пресс-релиз, Плахотнюк улетел на несколько дней, чтобы побыть семьей (по слухам, она проживает в США). Однако молдавские соцсети на тот момент уже несколько часов праздновали освобождение от человека, чья власть казалась непоколебимой и вечной.

Большинство лидеров мнений сошлись на том, что главная заслуга в свержении принадлежит не местным политикам, в последний момент перед роспуском парламента создавшим коалицию и сформировавшим правительство, а иностранным дипломатам, которые, как полагают, и заставили объединиться пророссийских социалистов и прозападный блок ACUM.

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«США, Россия и ЕС исполнили свой великий интернациональный долг! Слава новому интернационалу», – написал в «Фейсбуке» коммунист Марк Ткачук.

С ним согласен политик Дмитрий Чубашенко. «Два волшебных пенделя, российский и американский, могут творить чудеса», – написал он в «Фейсбуке».

А придворный политолог Плахотнюка Виталий Андриевский называет новую молдавскую власть исключительно «альянсом Козака»

Не все согласны с тем, что олигарху дали бежать из страны, сохранив неправедно нажитые капиталы. Новая власть подпитывает такие настроения. И президент Игорь Додон, и премьер Майя Санду уже заявили, что Плахотнюк должен ответить за свои преступления.

«Самолеты летят, но земля круглая», – написал в «Фейсбуке» бывший диплома Алексей Тулбуре.

Но есть в Молдове и те, кто, приветствуя свержение Плахотнюка, ставит вопрос о моральности новой власти.

«Плахотнюк ушел. Я за. А теперь кто мне объяснит, а Додон, который за миллион баксов в месяц готов был нас продать, разве вправе быть президентом?», – написал в «Фейсбуке» общественник Аурел Букуряну, имея ввиду «слитую» на телевидении видеозапись того, как президент Игорь Додон договаривается с Плахотнюком создать коалицию при условии, что олигарх будет платить президентской Социалистической партии миллион долларов в месяц.

По «слитому» компромату претензии к президенту неизбежно выскажут и его нынешние союзники по коалиции блок ACUM. Дело в том, что на записи Додон говорит, что получает деньги из Москвы и склоняет Плахотнюка к федерализации страны, что неприемлемо для проевропейцев.

«Теперь власть у вас. И вам обязательно нужен будет образ врага. Знаете, кто им станет? Для одной части «Альянса Козака» таким врагом станет Додон и ПСРМ, а для другой Санду и Нэстасе. Когда это наступит? Как только кончится медовый месяц. В этом месяце они будут делить власть. А потом кому-то надо будет отвечать за провалы и косяки… И тогда начнётся вражда», – злорадствует в «Фейсбуке» политолог Андриевский.