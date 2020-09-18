«Российско-белорусская интеграция продвигается в современную историю» – Лавров

18.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Москва и Минск в настоящее время анализируют и оценивают актуальность текущему моменту положения заключенного более 20 лет назад Союзного договора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном на сайте МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как будет выглядеть трансформация в рамках российско-белорусского Союзного государства.

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«Это будет выглядеть так, как договорятся наши страны. Работа идет, она опирается на Союзный договор 1999 года. Мы понимаем, что прошло уже больше 20 лет с тех пор, и именно поэтому пару лет назад по решению двух президентов была начата работа правительств Российской Федерации и Республики Беларусь по определению согласованных шагов, которые позволят продвигать нашу интеграцию в современную историю», – сказал Лавров.

Он напомнил, что недавно белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация изменилась и нужно договариваться о том, как углублять интеграцию с позиции сегодняшнего дня.

Глава российского внешнеполитического ведомства убежден, что вскоре ситуация в Белоруссии нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится.

«Все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу. Обе стороны приходят к обоюдному мнению: сохраняет актуальность то или иное положение Союзного договора или нужны какие-то дополнительные корректировки. Там 31 дорожная карта, каждая из них посвящена конкретному разделу Союзного договора. Так что настрой на продолжение реформы есть. Это было подтверждено президентами в ходе их недавнего телефонного разговора. Это подтверждается и встречей президентов Российской Федерации и Республики Беларусь в Сочи», – резюмировал министр.