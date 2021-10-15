Российско-белорусская интеграция снова замедляется

15.10.2021 09:31 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Белорусские власти заявляют о необходимости углубления интеграционных процессов в СНГ, но при этом Минску следует начать с себя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание обращает внимание на слова министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, заявившего недавно, что ответом на мировые вызовы «может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции» и добавившего, что государства СНГ обладают в этом вопросе «колоссальным потенциалом».

«Здесь Белоруссия точно могла бы начать с себя, – отмечает газета. – Ее Союзное государство с Россией – настоящий интеграционный долгострой. Союзному договору больше 20 лет, но до конца он все еще не выполнен. Сдвинулся процесс только в этом году. 10 сентября в Минске российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко одобрили 28 союзных программ по экономической интеграции двух стран. Ожидалось, что 4 ноября на заседании высшего госсовета Союзного государства программы утвердят президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко», – отмечается в публикации.

В свою очередь информированный дипломатический источник издания допустил, что весь пакет могут не успеть подготовить к утверждению двумя лидерами.

«По его словам, это довольно большой объем межведомственной работы, и в срок стороны рискуют не уложиться. То есть темпы интеграции снова могут замедлиться, чем бы это ни объяснялось», – говорится в статье.