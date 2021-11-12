Российско-белорусский десант под Гродно заставил поляков обращаться за помощью к англо-саксам

Десантники России и Белоруссии осуществили сегодня совместную высадку в составе сводной батальонной тактической группы на полигоне «Гожский» неподалеку от белорусско-польской границы в Гродненской области.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства», – говорится в сообщении.

Были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Десантники выполнили ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Как сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, на гродненском направлении вблизи государственной границы создана группировка численностью свыше 15 тыс чел. Развернуто 12 боевых лагерей для размещения военнослужащих и техники.

«Та военная активность, которая развязана соседями у наших границ по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Взаимодействие по линии разведывательных органов с РФ подтверждает наши выводы. Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу», – сказал Хренин.

Он заявил что вооруженные силы Белоруссии совместно с ВС РФ готовы в любой момент создать необходимую группировку войск на любом направлении.

Сегодня же министр обороны Польши Мариуш Блащак, заявил, что британцы помогут укрепить польско-белорусскую границу.

«Поляки высадили десант с вертолета у самой границы, белорусские и российские десантники высадились под Гродно. Ситуация напряженная. Польские власти – фанатики-русофобы, могут начать вооруженный конфликт», – написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Алексей Дзермант.

Сегодня же в Казани завершилось совместное учение миротворцев в рамках ОДКБ «Нерушимое братство – 2021», в котором приняли участие представители Белоруссии.

«В нынешнем году были отработаны вопросы проведения миротворческих операций нашими миротворческими силами. Мы отрабатывали целый перечень задач, который реально выполняют миротворцы в ходе такой операции. Это и организация лагеря беженцев, и доставка гуманитарной помощи, или, например, работа на блокпостах», – сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.