Российско-белорусский рубль не должен походить на евро

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Вопрос о введении единой валюты между Россией и Белоруссией будет решаться не ранее, чем через два года.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она [единая валюта] должна стать завершением переговоров. Ближайшие пару лет мы будем решать другие вопросы», – отметил министр.

При этом он полагает, что союзные государства должны учесть опыт введения единой валюты в Евросоюзе, который не был удачным.

«Когда появляется единая валюта, но нет единой бюджетной политики, некоторые страны, особенно маленькие, могут из регулирования экономического цикла выпадать очень серьезно. Мы видели кризис в Греции и Испании. Если мы будем делать кредитно-денежную политику на две страны сразу, учитывая, что белорусская экономика меньше, это может привести к увеличению волатильности того, что там происходит. Поэтому спешить с созданием единой валюты точно не стоит. Нужно, чтобы экономическая связь была настолько сильной, что введение валюты не будет приводить к таким колебаниям», – сказал Орешкин.

По его данным, сейчас ВВП Белоруссии составляет 60 млрд долларов, России – 1,5 трлн долларов. Существенная разница может привести к проблемам при введении единой валюты, но стремиться к ней все равно надо.

«Разные валюты это дополнительные издержки, которые несут экономические агенты: в одной стране — в одной валюте, в другой стране — в другой валюте. Вынь да положь определенный процент для банковской системы, которая этим занимается. При единой валюте таких издержек не будет», – резюмировал министр.