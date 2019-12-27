Российско-украинская газовая сделка под угрозой – Марунич

27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

У киевских властей остаются считанные дни на согласование условий и подписание контракта на транзит газа с Россией. В противном случае сделка будет сорвана, и вина за это ляжет на Киев.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контракт не подписан. Не факт, что сегодня он будет подписан. Не исключено, что стороны будут продолжать договариваться. По крайней мере еще два дня до 29 декабря у них есть. Я бы не спешил, могут быть всякие нюансы, и дело не в каких-то страшных кознях российской стороны, наша сторона тоже выступает с жестких позиций. И если договоренность не будет достигнута, вина будет по сути возложена на Украину.

Есть ключевая проблема, которая не разрешена, проблема в ставке транзита или цене транзита. О ней не договорились. Если договоренность не будет достигнута сегодня, завтра, послезавтра, то потом будет 29 число, и согласно протоколу, который стороны согласовали, все предыдущие договоренности теряют смысл», – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, наиболее вероятным вариантом является сохранение старого тарифа на транзит газа, что в комплексе с сокращением объемов транзита по сравнению с прошлым годом, приведет к резкому падению доходов в украинский бюджет.

«Украина будет получать примерно столько же за транзит российского газа, сколько получала до конца 2019 года. Это означает, что при транзите 40 млрд кубических метров газа выручка от транзита уменьшится примерно вдвое по отношению к текущему году», – резюмировал Марунич.

Напомним, ранее эксперт заявлял, что Россия не пойдет на уступки Украине по газовому контракту, так как украинская газотранспортная система ей уже не нужна.