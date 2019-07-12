Российско-украинский телемост состоялся

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Нашумевший телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной, участие которого под давлением националистов отменил киевский телеканал NewsOne, состоялся в одностороннем порядке.

Телемост прошёл только в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как и заявлялось ранее в презентации проекта, ведущими передачи стали Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Как и было обещано, были представлены мнения далёких от политики людей, среди которых оказались российские и украинские деятели науки, кино и спорта.

Большинство гостей в студии заявили, что неразрывно связаны с Украиной – кто-то там рос, женился, заводил детей, кто-то играл свои первые роли в кино, не подозревая о будущем титуле народного артиста, все без исключения вспоминали прекрасные украинские города, мелодичный язык, хлебосольный народ, украинских классиков, напоминая, что культура двух частей единого народа, сегодня разделенного границами, неразрывно связана.

Актёр Владимир Конкин, известный по ролям Павла Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» и Володи Шарапова из культового «Место встречи изменить нельзя», вспомнил свою домашнюю библиотеку.

«На полке у меня стоит удивительный Чаадаев Пётр Яковлевич с его философическими письмами, рядом с Чаадаевым стоит философ украинский, Григорий Сковорода. Они рядышком, они братья, они триста, двести, сто пятьдесят лет назад были братьями. Целая полка старинная моего прадеда Смердина, стоит Пушкин прижизненный, а рядом с Александром Сергеевичем моим дорогим стоит пятитомник Тараса Григорьевича Шевченко, и если те книгочеи, которые и на Украине, и в России ещё не разучились читать хорошие книги, то не дадут мне соврать, что это издание Тараса Григорьевича Шевченко на 2/3 на русском языке он писал, это говорит об очень многом», – рассказал Конкин.

Заслуженная артистка Украины Лидия Чащина, не побоявшись критики на Родине и приехавшая в Москву, поблагодарила «Россию 1» за этот телемост и подчеркнула, что телеведущие «NewsOne» также провели бы передачу грамотно и тактично, поэтому политикам не стоило в это лезть.

«Я как никто хочу мира. Я страдаю от этих отношений, потому что я – пример, когда по живому всё разрезали, я так хочу мира, если бы вы только знали, я ночь не спала сегодня, и я счастлива, что наконец-то начались дискуссии, всегда найдётся какой-то момент истины, люди должны говорить, люди не могут в ненависти жить, потому что движущая сила всегда добро, всегда любовь. Господи, как я вам благодарна за то, что вы придумали эту программу, Боже мой, я убеждена, что она прошла бы прекрасно, потому что такой ас, профессионал как Василий Голованов, как эти девочки у нас профессионалы на «NewsOne», Леночка и Диана – они тактичные, ничего бы не было плохого, не надо этим политикам вмешиваться, когда мы душа с душой хотим говорить», – сокрушалась артистка.

Художественный руководитель и актриса Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко, едва сдерживая слёзы, призналась, что на Украине идёт гражданская война, в которой гибнут люди, поэтому, помимо подобного эфира, необходимо провести и телемост с жителями многострадального Донбасса.

«Мы, Россия и Украина, всю жизнь, столетиями жили в дружбе, любви, мире. И сегодня очень тяжело у нас в стране, идёт война, идёт гражданская война, не боюсь этого сказать. И я считаю, что такие телемосты нужны, но первый телемост, я уверена, нужно было провести нам с Донбассом, люди живут в нищете, вокруг выстрелы, смерти, бабушки голодают, а у нас в Киеве власть просто зажралась. Вы знаете, сегодня опасно выходить так на большую аудиторию, говорить правду. Я не жалуюсь, я люблю свою страну, я люблю Россию», – добавила Титаренко.

В ходе эфира были также показаны простые украинцы и россияне, которые несмотря на проблемы с транспортным сообщением, ездят из одной страны в другую, работают, гостят у родственников, встречаются с друзьями, относятся ко всему происходящему с юмором и надеются на диалог и мир.