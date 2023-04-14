Российское дизтопливо продолжает поступать на Украину – эксперт

Российские нефтепродукты попадают на украинский рынок, несмотря на санкции.

Об этом в эфире «Укринформ» заявил эксперт рынка энергетики Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Куюна, происходит это через третьи страны, которые импортируют российское топливо, а на Украину поставляют его уже как свое.

«Мы видим, что некоторые маячки, сигналы уже появляются на этом рынке – пробуют небольшими партиями, небольшими танкерами заходить в ту же Румынию, в Болгарию вообще это российское топливо едет открыто, а потом из Болгарии едет сюда уже как болгарское топливо. Что с этим делать? Из Турции очень большие поставки, а Турция, как известно, самый мощный импортер российских нефтепродуктов и нефти.

То есть, что с этим делать – нужно подключать и наши санкционные органы, и думать, как это в границах нашего законодательства, наших обязательств европейских, международных, как с этим нам бороться. Эта работа идет, но не очень активно», – заявил Куюн.