17.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, История, Культура, Общество, Политика, Россия
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Российское государство прославило Грузию на весь мир – грузинский эксперт

Грузия обязана мировым признанием именно России, которая, будучи и монархическим и советским государством, сохраняла и прославляла грузинскую культуру на весь мир.

Об этом в интервью информагентству «Anna News» рассказал президент Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите историю, культуру. Всегда, когда мы были в составе одного государства, советского или Российской империи, то Россия всегда бережно относилась к культуре Грузии и всегда с большим энтузиазмом транслировала грузинскую культуру на весь мир.

Благодаря огромному государству России, грузины стали известными во всем мире, вплоть до того, что грузин больше 30 лет руководил самым большим государством в мире и стал генералиссимусом», – отметил он.

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