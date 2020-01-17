Российское государство прославило Грузию на весь мир – грузинский эксперт

17.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Грузия обязана мировым признанием именно России, которая, будучи и монархическим и советским государством, сохраняла и прославляла грузинскую культуру на весь мир.

Об этом в интервью информагентству «Anna News» рассказал президент Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Посмотрите историю, культуру. Всегда, когда мы были в составе одного государства, советского или Российской империи, то Россия всегда бережно относилась к культуре Грузии и всегда с большим энтузиазмом транслировала грузинскую культуру на весь мир.

Благодаря огромному государству России, грузины стали известными во всем мире, вплоть до того, что грузин больше 30 лет руководил самым большим государством в мире и стал генералиссимусом», – отметил он.