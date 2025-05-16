Российское гражданство и земельный участок: потомкам депортированных народов объяснили порядок возвращения в Крым

Проживающие за пределами Крыма представители депортированных народов и их потомки активно интересуются возможностью получить жилье или земельный участок. Такая возможность есть, но только после получения гражданства РФ и справки о реабилитации.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, кто вернулся в Крым из числа депортированных народов до марта 2014 года и получили соответствующие документы – российское гражданство и справки о реабилитации – у них уже с этим нет проблем. В рамках действующего законодательства они имели право на льготы по оплате коммунальных услуг, на проезд в пассажирском транспорте, постановку на квартирный учёт, на земельный участок. Думаю, около 90% уже воспользовалось льготами», – отметил он.

«К нам продолжают обращаться граждане вне зависимости от национальности, проживающие за пределами Крыма, иногда за пределами России – в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, которые хотели бы вернуться в Крым, но при этом не знают, как правильно оформить документы для постановки на очередь. Конечно, для не граждан России мы разъясняем, что необходимо сначала, а это законодательство наше позволяет, получить справку о реабилитации. То есть они могут подать в российские органы МВД пакет подтверждающих документов, что они находились до 1956 года на спецпоселении. Эта справка даёт возможность при их намерении вернуться в Крым, получить на льготных основаниях российской гражданство – и только после уже обратиться за мерами соцподдержки для реабилитированных. Они только для граждан РФ», – указал Якубов.

Ежегодно в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации народов Крыма. И если до марта 2014 года эту дату экстремисты меджлиса использовали для нагнетания обстановки, то всё кардинально поменялось 21 апреля 2014 года, когда был подписан президентский указ о мерах о реабилитации народов и восстановлении их прав.