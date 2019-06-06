Российское гражданство станет доступней для иностранцев

06.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация упростит получение гражданства РФ не только для жителей Украины, но и для населения других стран.

Об этом, выступая на Международного гуманитарного Ливийского форума заявил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, процедура позволит сохранить национальное гражданство тех стран, в которых проживают российские соотечественники.

«Президент РФ по гуманитарным соображениям предоставил жителям отдельных районов Донбасса право упрощенного получения российского гражданства и позитивно отнесся к распространению этой практики на всю Украину. Решение о принятии в российское гражданство без отказа от украинского вызвало естественное недовольство и страх со стороны украинских властей и западных покровителей. Потому что фактически создается база для политической консолидации соотечественников, существенно вырастает их внутриполитический вес, возможность отстаивания дружеских отношений с Россией», – сказал политик.

«Конечно, надо идти дальше и на этой же встрече законодателей России с президентом РФ мной и другими товарищами было предложено для граждан других государств не требовать отказа от своего гражданства при вступлении в российское гражданство. Мы приводили примеры Аргентины, Германии, многих других стран. Президент поддержал эти наши предложения, хотя некоторые противники ссылаются на вопросы социального обеспечения, безопасности. Но они, я надеюсь, нашими общими усилиями точно будут решены, нужна лишь политическая воля», – заявил Калашников.