Российское командование приказало убрать женщин с передовой в зоне СВО

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Если на Украине обсуждают принудительную мобилизацию женщин, в российской армии нет необходимости привлекать слабый пол к военной службе, а уже служащие в Вооруженных силах не допускаются на линию боевого столкновения.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На линии боевого столкновения у нас женщин нет. Военные волонтёры женщины есть, военкоры есть, но не военнослужащие Минобороны и не медицинские работники. На передовой я их не видел. Был приказ ещё в самом начале спецоперации отодвинуть женщин от линии боевого соприкосновения. Они работают в зоне СВО, но не на передовой. Они могут работать в полевых госпиталях, перед зоной СВО. Может быть, какие-то исключения есть, но именно из разряда исключений. Как массовое явление у нас женщин с фронта убрали. Есть девушки военкоры, есть девушки волонтёры, но, опять же, Владимир Путин сказал: девушек убрать с передовой», – подчеркнул он.

По словам эксперта, нет никакой нужды отправлять женщин на передовую, потому что «это мужское дело, и мужчины с ним справляются». Желающие помочь фронту выступают волонтёрами, и «девушки с твёрдым характером» ездят и помогают ребятам, вносят свою очень существенную лепту. Но в добровольческих женских отрядах, как это происходит на Украине, необходимости нет.

«Что касается той стороны, там уже появились женские добровольческие роты. Уже несколько раз фиксировали их присутствие на фронте. Сейчас они видимо рассчитывают сначала вычерпать какой-то пассионарный женский элемент, который готов идти на передовую, а потом так же, как мужиков, будут их по маршруткам отлавливать, видимо, и отправлять на фронт», – считает Живов.

Он добавил, что среди военкоров достаточно женщин, которые сами выбирают работу на передовой. И запрещать им выполнять свой служебный долг нет смысла.

«Здесь нет никаких сомнений, что есть очень достойные девушки, которые освещают военные действия, и я лично со многими знаком. Конечно, нет никаких проблем. Но просто сформировано отношение в обществе к этому, в том числе и со стороны главы государства», – заключил эксперт.