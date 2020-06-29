29.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Российское кораблестроение уже не зависит от Украины, но серьезные проблемы остаются


Российское военное кораблестроение смогло практически на 100% ликвидировать зависимость от импортных комплектующих. Однако в гражданском секторе ситуация не такая оптимистическая.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим про военные корабли, то доля отечественных компонентов близится к ста процентам. Если что-то и осталось, то где-то из Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза.

Если брать гражданские заказы, то там, конечно, ситуация сильно отличается. Та же самая тема с «рыбаками» (рыболовецкими судами, – авт.) говорит о том, что доля импортных компонентов является превалирующей, то есть, существенно больше 70-ти процентов.

Это, конечно, не может нас не волновать, поскольку нам бы очень хотелось, чтобы экономическая и технологическая независимость России была обеспечена и в сегменте гражданского флота тоже», – заявил Рахманов.

Напомним, что после событий 2014 года Украина ввела эмбарго на поставки газовых турбин для боевых кораблей в России. Со времен СССР турбины производились только на предприятиях Украины.


К моменту введения санкций Украиной на верфях в Калининграде и Санкт-Петербурге было начато строительство серии фрегатов для обновления флота. До эмбарго Россия успела получить только пять установок, что затормозило на долгое время ввод новых кораблей в состав ВМФ.

Однако впоследствии России смогла наладить собственный выпуск турбин. Таким образом, Украина потеряла доход от продажи установок, а также их последующего обслуживания.

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