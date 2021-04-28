Российское наступление начнется в конце лета – пророчество Илларионова

28.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Следующей датой несостоявшегося в апреле наступления России на Украину может стать август-сентябрь этого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил перебравшийся в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, к этому времени для России сложатся подходящие для наступления условия.

«В настоящее время не закончено строительство газопровода «Северный поток-2», хотя он очень быстро строится и сейчас осталось менее 12 километров на линии ветки «Б» и около 85 километров на линии ветки «А». Полностью газопровод будет, скорее всего, построен к августу этого года.

А вот, когда он будет полностью построен, тогда возникает возможность полностью перекрыть газотранспортную систему Украины и перестать поставлять газ в Европу через территорию Украины, полностью перенаправить его по газопроводу «Северный поток-2». Тогда складываются дополнительные возможности для широкомасштабного наступления…

До конца июня на территории Европы проходят крупномасштабные натовские маневры «Defender-21». До тех пор, пока на территории Европы находятся американские войска, Путин не начнет крупномасштабного наступления.

Последний фактор – это возможное объединение России с Белоруссией. Мы знаем о том, что 21 – 23 апреля планировалось объявить о том, что произойдет это объединение. Именно под это было сверстано последние президента Путина Федеральному собранию, для этого приезжал Лукашенко 22 апреля, под это дело планировал заседание Совета Федерации 23 апреля.

Этого не произошло сейчас, но это может произойти неделями или месяцами позже. В том случае, если это произойдет, то длина фронта, противостоящего Украине, удлинится на тысячу километров. Путин не собирается упускать эту возможность для того, чтобы усилить давление на Украину. Иными словами, все эти факторы говорят, что никакого серьезного обострения или широкомасштабного наступления в апреле 21-го года Путин не планировал.

Те эксперты или наблюдатели, которые об этом говорили, просто невнимательно посмотрели на то, что происходит. Если и когда может произойти действительное обострение обстановки на российско-украинской границе, когда Путин готов будет провести действительно широкомасштабные провокации и наступление, то, скорее всего, это будет конец лета-сентябрь 21-го года», – заявил Илларионов.