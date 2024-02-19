Российское наступление не нужно ждать, оно уже началось – Карасев

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 12:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Россия, в отличие от Украины, не будет анонсировать свою наступательную операцию.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, в отличие от Украины, не будет анонсировать свою наступательную операцию. Об этом в...

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«Не надо ждать от Российской Федерации каких-то громких анонсов. Тем более инаугурации какого-то наступления. Мы сделали ошибку в 23-м году в начале лета.

Кстати, не только мы, а и наши друзья, партнеры и просто сочувствующие, когда буквально с каждого утюга, каждый блогер, военный эксперт, политик, сенатор, конгрессмен, спикер и тому подобные заявляли о том, что готовится наступление, вот-вот оно начнется, вот-вот русские побегут и так далее», – скзаал эксперт.

«Никто не будет объявлять такие наступления, оно идет уже. Оно идет и методично идет, машина военная постепенно, да, с потерями, с потерями и темпа, и живой силы, но оно неуклонно надвигается, это надо понимать», – заявил Карасев.

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