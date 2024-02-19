Российское наступление не нужно ждать, оно уже началось – Карасев

Россия, в отличие от Украины, не будет анонсировать свою наступательную операцию.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо ждать от Российской Федерации каких-то громких анонсов. Тем более инаугурации какого-то наступления. Мы сделали ошибку в 23-м году в начале лета.

Кстати, не только мы, а и наши друзья, партнеры и просто сочувствующие, когда буквально с каждого утюга, каждый блогер, военный эксперт, политик, сенатор, конгрессмен, спикер и тому подобные заявляли о том, что готовится наступление, вот-вот оно начнется, вот-вот русские побегут и так далее», – скзаал эксперт.