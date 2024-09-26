Российское наступление в Донбассе войдет в историю военного искусства – военкор

Российские военные сформировали грамотные условия для наступления на Донбассе широким фронтом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После взятия Угледара, мы идем на Богоявленку и выходим на трассу на Курахово. И получается, что мы Курахово будем атаковать фактически с двух сторон – с юга и востока. А там, может быть, (Украинск уже наш) вдруг мы спустимся с севера на юг через Горняк и Кураховку, и получится, что Курахово само будет атаковано с трех сторон. То есть, ты посмотри, как у нас грамотно сейчас выстраивается наступательная конфигурация – мы уже обеспечили себе фланги вокруг Угледара. Как только Угледар падет, у нас будет новый плацдарм, который обеспечен уже слева и справа флангами, и мы идем вперед.

На Покровском направлении тоже идет движение, такое поступательное и неотвратимое. То есть в какой-то момент все это объединится, и это совершенно потрясающая операция, которая обязательно войдет в учебники по новой тактике, новым принципам ведения боевых действий», – убежден Коц.