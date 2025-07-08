Украинские мечты о Майдане в Москве пошли прахом

Говорить о внутреннем расколе в России не приходится.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично у меня впечатление есть, что оно стабильно как никогда, они поддерживают Путина и более того, они привыкли к этой войне и даже считают ее большим позитивом и плюсом. Поэтому я не вижу там признаков дестабилизации.

А вот у нас в Украине все очень и очень тревожно, потому как, самое главное, страна так и не начала воевать по-настоящему, а у нас другого выхода как победить нет, а для этого надо мобилизоваться. И я сейчас ни в коем случае не имею ввиду, что все мужчины должны пойти на фронт, это как раз то, чего бы хотела власть. А мобилизация начинается с самой власти. Нужны кардинальные изменения в стране», – заявил Гайдай.