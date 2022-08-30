Российское оружие. Проверено войной и вне конкуренции

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Специальная военная операция Вооружённых сил РФ на Украине стала серьёзным экзаменом на эффективность и надёжность новых российских вооружений.

В данном случае речь не идёт о советских боевых системах, стоящих на вооружении Российской армии, и проверенных в ходе десятков военных конфликтов в различных уголках планеты. Нас интересует, как прошли испытания новинок российского ОПК, задействованных в достаточно интенсивных боевых действиях на юге и востоке Украины.

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Одним из главных хитов сезона выступает новая модификация «Тосочка» тяжёлой огнемётной системы ТОС-1а «Солнцепёк», в свою очередь являющейся прямым потомком советской ТОС «Буратино».

Прямо сейчас «тосы» и «тосочки» заняты выжиганием укронацистов, засевших в укрепах Авдеевки, долгие годы наносящих террористические артиллерийские удары по жилым кварталам Донецка и другим населённым пунктам ДНР.

Судя по сообщениям с фронта, достаточно одного только слуха о появлении на каком-либо участке тяжёлых огнемётных систем, чтобы обратить в бегство «захысныков». Те же, кто оказался настолько туп, чтобы остаться в окопах и бункерах, вскоре целыми экспрессами отъезжают к Бандере: от объёмно-детонирующих боеприпасов ТОС не спасают ни окопы, ни «лисьи норы», ни бункера. Сами укровояки регулярно шлют наверх истерические рапорты о завалах позиций десятками и сотнями трупов «побратимов» после обработки их из «Солнцепёков» и «Тосочек».

Ограничивает применение ТОС малая дальность полёта боеприпасов и угроза контрбатарейной борьбы, в связи с чем уже отработана тактика их использования на линии соприкосновения во взаимодействии с маневренными группами охраны и фронтовой разведки.

Многих экспертов приятно удивили боевые возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», отлично зарекомендовавших себя в наступательных операциях на участке фронта от Попасной до Северодонецка.

Машина показала высокую огневую мощь, помноженную на мобильность и хорошее бронирование. Из недостатков наблюдатели отметили невозможность перезарядки пусковых установок противотанковых ракет в ходе боя, поскольку для этого экипажи будут вынуждены покидать БМПТ, подставляясь под огонь противника.

Следует отметить, что БМПТ «Терминатор», созданная довольно давно и уже несколько раз модифицированная, долгое время была нелюбимым ребёнком среди российских генералов, не имевших представления о применении этих замечательных машин во взаимодействии с танками. И только в ходе ожесточенных уличных боев за Попасную и Северодонецк выяснилось, что «Терминаторы» прекрасно защищают танки в городской застройке от ударов вражеских гранатометчиков и операторов ПТРК, а заодно оказывают неоценимую помощь пехоте в борьбе с танками и оборудованными огневыми точками противника.

Во всяком случае, отзывы людей, практически взаимодействующих с БМПТ на поле боя, чрезвычайно позитивные, что даёт право надеяться: эти машины в скором времени займут своё законное место в парке бронетехники Российской армии.

Весной, когда ещё лежал снег, пришло сообщение, что в самой горячей точке СВО под Изюмом было отмечено применение ротного комплекта новейших танков Т-90М «Прорыв», а позже, на выставке «Армия-2022» сообщалось о заключении большого контракта на покупку этих танков Минобороны РФ, что свидетельствует об их высоких боевых качествах.

Также отмечен высокий интерес иностранных государств, желающих приобрести танки Т-90М в экспортном исполнении для своих вооружённых сил.

Появление Т-90М «Прорыв» интересно тем, что оно даёт ответ на давно интересующий общественность вопрос: «А где же пресловутые «Арматы»?».

Есть мнение, что танк Т-14 «Армата» – своеобразная и очень дорогостоящая экспериментальная платформа боевого танка в железе, который будет постоянно совершенствоваться без принятия на вооружение Российской армии.

Это мнение подтверждается хотя бы тем фактом, что «Армата» до сих пор не проходила проверку боем. Победные реляции украинских пропагандистов, на словах уничтоживших целые дивизии «Армат» ещё в 2014 году мы рассматривать не будем в виду их очевидной абсурдности.

Необходимость существования подобного концепт-танка обусловлена тем, что на его базе отечественное машиностроение уже выпускает и продолжит выпускать новые боевые машины для линейных танковых частей, максимально приближенных по характеристикам к образцу.

Собственно, Т-90М «Прорыв» максимально приближен по ТТХ к платформе «Армата» при гораздо более низкой закупочной цене, о чём неоднократно заявляли специалисты.

На фоне противоречивых визгов ЦИПсО и неподтверждённых заявлений западных военных о закупке Российской армии большой партии разведывательно-ударных БПЛА у Ирана, российские беспилотники уже раскрывают свой боевой потенциал и получают одобрительные отзывы от операторов.

Так, подразделения русских ВДВ регулярно отчитываются об удачном применении дронов-камикадзе типа «Куб» российской компании ZALA. «Кубы» уже отличились ударами по американским гаубицам «три топора», польским САУ «Краб», всевозможным бандеромобилям и «шушпанцерам», а также вскрытым разведкой командным пунктам боевиков киевского режима.

Попутно выяснилось, что ВС РФ имеют в своём распоряжении отечественный БПЛА «Орион», почти по всем параметрам превосходящий хвалёный «Байрактар» семейной артели Эрдогана. «Орион» лучше по ТТХ и более приятным расценкам. Что немаловажно, в его конструкции используются 100% отечественных узлов и деталей. «Байрактар» в этом смысле представляет собой конструктор «Сделай сам», собранный из иностранных комплектующих. Из турецкого в нём только программное обеспечение и кое-какое носимое вооружение.

Единственное, в чём уступает «Орион» «Байрактару» – в организации производства. Однако, как отмечают наблюдатели, в Дубне набирает рабочие темпы завод по производству беспилотников, введённый в строй в январе этого года. Помимо завода в Дубне, в России ведётся ускоренное строительство ещё нескольких заводов по строительству БПЛА различного назначения.

Помимо «Кубов», отмечено применение на фронте барражирующего боеприпаса «Ланцет», хорошо проявившего свои возможности в Сирии по сокращению поголовья местных и понаехавших «бармалеев». Выяснилось, что поголовье бандеровцев «Ланцет» сокращает не менее эффективно.

Про крылатые ракеты «Калибр» морского и наземного базирования, ОТРК «Искандер-М» и гиперзвуковой «Кинжал», являющийся воздушным братом «Искандера», было сказано много. Опасность, точность и неуязвимость этих ракет больше не вызывает кривых усмешек даже у врагов.

Повторяться не хочется, но отметим одну важную особенность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в недавнем телевизионном заявлении отметил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» была трижды задействована в спецоперации, однако наиболее резонансным стало первое применение боевого гиперзвука по бывшему советскому противоатомному хранилищу боеприпасов неподалёку от населённого пункта Делятин Ивано-Франковской области.

Как было установлено, «Кинжал», запущенный ударным истребителем МиГ-31 с безопасного расстояния, прошил добрую сотню метров железобетона и скальных пород, вызвав детонацию боеприпасов (включая ракеты «Точка-У») и непреодолимый завал из каменных обломков.

От этой новости резко побледнела боевая румынская мамалыга, от которой до Делятина рукой подать, а отбитые на всю голову поляки, узнав, что Россия перебросила три истребителя МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининградскую область, забились в истерике, угрожая нам «применением 5-й статьи НАТО» о коллективной защите.

Понять бывших «братушек» несложно. Уж если «Кинжал» с конвенционной боеголовкой способен уничтожать объекты, ранее считавшиеся неуязвимыми, то применение гиперзвука со спец-БЧ будет иметь во сто крат ужасающие последствия при полной беспомощности ПВО противника.

В применении российской стороной высокоточного оружия подмечена одна интересная особенность. Прилёты по военным и инфраструктурным объектам Украины происходят волнами, что позволяет пропаганде противника время от времени радостно голосить, будто у «орков закончились «калибры». Опять.

На самом деле, «калибровка» разрушает или повреждает объекты, однако граждане хохлы находят новые помещения для ремонта боевой техники и хранения поступающего с Запада оружия и боеприпасов. Вот и получается, что в ходе спецоперации возникают паузы, во время которых не имеет смысла тратить высокоточные боеприпасы, а уже вскоре разведка вскрывает новые крупные цели, по которому и «Калибрами» не грех шарахнуть.

Теперь что касается ПВО.

Советские-российские зенитно-ракетные системы и раньше считались лучшими в мире, а теперь к ним приковано повышенное внимание.

Главными трудягами войны по отражению воздушного нападения бандеровцев на мирные города ЛДНР и военные объекты союзных войск стали модернизированные советские самоходные ЗРК «Стрела-10МН», а из новых – ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-1с», «Тор-М2» и «Бук-3М».

Именно «Стрелы», «Панцири» и «Торы» приземляют толпы украинских беспилотников, перехватывают 90% и больше выпущенных врагом «точек», ракет «Ольха», «ураганов» и «смерчей».

Интересная ситуация сложилась и с перехватом ракет пресловутой РСЗО HIMARS. В результате применения украинской стороной американских ракет дальностью 70 или 80 км, выяснились как неприятные, так и внушающие оптимизм особенности.

Из неприятных. Американские ракеты обладают высокой точностью, благодаря наведению со спутников GPS, причём, военный код P(Y), используемый для целеуказания, американцы хранят как зеницу ока и неохотно раскрывают его даже ближайшим союзникам. Эта особенность делает бортовые системы наведения ракет HIMARS нечувствительными для средств радиоэлектронного подавления.

С другой стороны, переданные ВСУ ракеты HIMARS оснащены всего 90 кг взрывчатки, отчего «боевому укропу» никак не удаётся обрушить Антоновский мост, уже выпустив по нему свыше сотни ракет на десятки миллионов долларов.

Медийный эффект мощный, но боевая эффективность, можно сказать, никакая: дыры в дорожном полотне моста латаются и вскоре по нему возобновляется передвижение грузового транспорта группировки Z, о чём свидетельствуют регулярно публикуемые в сети видеоролики с привязкой к месту и времени.

Выяснилось также, что перехватом ракет HIMARS, с учётом их неслабого ценника, прекрасно справляются ЗРК «Бук-М3».

Кроме того, до сих пор неясно, сколько и каких именно ракет для HIMARS поставили Украине американцы, поскольку самым массовым боеприпасом для него являются ракеты GMLRS М30 с инерциальной системой наведения и кассетной БЧ, более дешёвые и не имеющие той точности, на которую способны ракеты с наведением по GPS.

Высокие результаты работы российских ЗРК обусловлены сведением их в единую информационную сеть («торы», «буки», С-300/400) и обменом данными по защищённым каналам связи. Тем самым выявленные радарами цели распределяются по степени их опасности и близости, позволяя операторам быстро принять решение – какую именно из систем задействовать в данный момент.

А если учесть, что новейшая ракета системы «Бук-3М» («Викинг» в экспортном варианте) имеет скорость перехвата в районе 1550 м/сек (почти 5М – на грани гиперзвука) и на деле не имеет аналогов в мире, уйти от неё не удастся никому – вероятность поражения составляет 0,99 на высотах до 35 км и дальности до 70 км.

В заключение, хочется упомянуть ещё один образец высокоточного оружия, опробованный боевыми действиями, вызвавший немалый фурор на выставке «Армия-2022».

Это малозаметная ракета Х-69 воздушного базирования, квадратного сечения, что позволило увеличить заряд взрывчатого вещества, запас топлива, и уместить двигательную установку внутри корпуса.

Видео, как Х-69 влетают в форточки бараков, где скрываются иностранные наёмники, украинские боевики и военная техника противника облетели все мировые СМИ. Есть данные, что новая ракета станет штатным средством вооружения нового лёгкого истребителя Су-75 Checkmate, который должен подняться в воздух уже в следующем году.

Интересно, что представители одного из популярных ТГ-каналов посетили стенд с ракетой Х-69, пригласив с собой специалиста по вооружениям и заручившись разрешением фирмы-производителя.

Анализ снимков начинки ракеты, сделанных через прозрачную носовую часть, позволили специалистам сделать вывод, что вся электроника ракеты, включая критически важные узлы и оптическую камеру, выполнены на отечественной элементной базе.

Изделие получилось настолько удачным, что глава Концерна тактического ракетного вооружения Борис Обносов, главный конструктор направления Руслан Гоменюк и другие специалисты в апреле этого года были удостоены Государственной премии РФ имени Г.К. Жукова.

Заметно, что Армия России постепенно уходит от войн «большими батальонами». Их место занимают компактные и при этом мощные маневренные ротные и батальонные тактические группы, оснащенные всем необходимым для выполнения боевых задач. Несмотря на численное превосходство и, мягко говоря, «неспортивное» поведение противника, союзные войска метр за метром продвигаются вперёд, нанося украинским боевикам и иностранным наёмникам непоправимый ущерб, снижая при этом собственные потери и ущерб мирному населению. Этому способствует не только отвага и мужество наших солдат, но и современное вооружение, создаваемое российскими конструкторами.