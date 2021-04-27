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27.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Австрия, Дзен, Медицина, Политика, Россия
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Российское посольство в Австрии завалено обращениями помочь с вакцинацией


Подготовка контракта между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Австрией относительно поставок российской антиковидной вакцины «Cпутник V»  вошла в завершающую стадию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

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Издание напомнило, что правительство Австрии договорилось приобрести миллион доз российской вакцины в случае одобрения препарата европейским регулятором, и поинтересовалось, обсуждается ли сторонами дата поставок.

«Интерес к российской вакцине на фоне ее впечатляющих показателей и эффективности заметно вырос. В посольство идет поток обращений от объединений врачей, инициативных групп, отдельных общин и целых городов, простых жителей и, конечно же, наших соотечественников, желающих привиться «Спутником V», – сказал дипломат.

По его словам, такая возможность в Австрии появится.

«Подготовка соответствующего контракта РФПИ с австрийской стороной вошла в завершающую стадию. Полученная посольством сигнальная партия вакцины используется исключительно для иммунизации сотрудников наших загранучреждений в Вене и их семей. Возможность прививаться национальными вакцинами разрешена дипкорпусу в Вене официально», – резюмировал Любинский.

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