Российское посольство в Австрии завалено обращениями помочь с вакцинацией

27.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Подготовка контракта между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Австрией относительно поставок российской антиковидной вакцины «Cпутник V» вошла в завершающую стадию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Издание напомнило, что правительство Австрии договорилось приобрести миллион доз российской вакцины в случае одобрения препарата европейским регулятором, и поинтересовалось, обсуждается ли сторонами дата поставок.

«Интерес к российской вакцине на фоне ее впечатляющих показателей и эффективности заметно вырос. В посольство идет поток обращений от объединений врачей, инициативных групп, отдельных общин и целых городов, простых жителей и, конечно же, наших соотечественников, желающих привиться «Спутником V», – сказал дипломат.

По его словам, такая возможность в Австрии появится.

«Подготовка соответствующего контракта РФПИ с австрийской стороной вошла в завершающую стадию. Полученная посольством сигнальная партия вакцины используется исключительно для иммунизации сотрудников наших загранучреждений в Вене и их семей. Возможность прививаться национальными вакцинами разрешена дипкорпусу в Вене официально», – резюмировал Любинский.