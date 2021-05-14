Российское правительство помогло китам и дельфинам

14.05.2021, Москва, Елена Острякова

Правительство РФ рассмотрело законопроект о запрете промышленного и прибрежного рыболовства китов и дельфинов и намерено направить его в Госдуму.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на официальном youtube-канале российского правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще один законопроект не оставят равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в “китовой тюрьме” в Приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и касаток. Тогда, после вмешательства президента и его поручений, была начата работа по корректировке законодательства о добыче и использовании морских млекопитающих.

Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование – уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», – сказал Мишустин.

Сейчас получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании правкомиссии.

«В этом году таких разрешений не выдавали», – напомнил премьер.

«Китовая тюрьма» – это бывший центр адаптации морских млекопитающих «ТИНРО-Центр» в бухте Средняя Приморского края. Там содержалось 11 косаток и 90 белух, которые были отловлены с лета по осень 2018 года несколькими частными компаниями (ООО «Афалина», «Океанариум ДВ», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий») якобы в культурно-просветительских целях.

История «китовой тюрьмы» вызвала большой резонанс в России. 22 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. В 2019 году они были отпущены.

До недавнего времени Россия являлась крупнейшим поставщиком китообразных в океанариумы, дельфинарии и зоопарки мира.