Российское правительство сливает на Запад информацию, которую засекречивает внутри страны

Россиянам придется узнавать информацию о ситуации с добычей и импортом нефти из западных СМИ.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда, правительство с 26 апреля перестало публиковать данные Росстата по добыче нефти, данные ЦДУ давно уже не публикуются. Правда, я не знаю, зачем это делается. Будем читать «Блумберг», «Рейтерс», Мировое энергетическое агентство, ОПЕК, которые все это продолжат публиковать», – сказал Симонов.

Он обратил внимание на то, что информацию о реформе налогообложения первым опубликовало американской информагентство «Блумберг».

«Очень любопытно, кто сообщил о планирующейся реформе демпферного механизма, причем, ровно в тех деталях, которые были озвучены потом министром финансов. Конечно, агентство «Блумберг» со ссылкой на два неназванных источника в нашем правительстве. Оно написало, что министерство финансов готовит введение понижающего коэффициента. И ровно то же сообщил нам министр финансов Силуанов.

Причем, когда «Блумберг» написал о реформе, министерство тут же заявило, что все это слухи и сплетни. А потом буквально через несколько дней министр финансов министр финансов разъяснил журналистам, что все именно так. Возникает вопрос, как правительство намерено остановить распространение чувствительной экономической информации, если планы Минфина оказываются на лентах «Блумберга» перед тем, как министр финансов об этом публично заявляет», – подчеркнул эксперт.