Российское ПВО научится сбивать ракеты ATACMS – Сапоньков

Любовь Смирнова.  
05.05.2024 14:03
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ракеты ATACMS могут быть эффективными в течение нескольких месяцев, после чего инженеры отрегулируют систему ПВО под новый тип вооружения, с которым раньше не сталкивались.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракеты ATACMS могут быть эффективными в течение нескольких месяцев, после чего инженеры отрегулируют систему...

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«По опыту предыдущих пакетов помощи, а сначала это были системы HIMARS летом 2022 года, потом Shadow Storm летом прошлого года, то первый налёт ракет различных классов нашу систему ПВО прорывает по понятным причинам: натовского оружие, которое раньше никогда не применялось. И именно на это сейчас расчёт со стороны Запада, что сработают первые прилетевшие ATACMS в комбинированном налёте со Storm Shadow, плюс полупогруженные катера-камикадзе, а также беспилотники различных классов перегрузят систему ПВО. И, таким образом, мост, как они это видят, можно будет повредить или даже разрушить», – отметил он.

По словам обозревателя, на Западе считают, что для эффективного удара по Крымскому мосту у них есть не больше двух месяцев.

«Эксперты на Западе и украинские говорят, что наши подразделения, наши инженеры разработчики систем ПВО достаточно быстро подстраиваются, перестраивают системы введения целей, системы перехвата целей. Часто программным методом вносятся изменения, и в течение месяца-двух новые ракеты перестают иметь такое большое преимущество и нести такую разрушительную силу. Они говорят, что у них есть буквально около двух месяцев для того, чтобы добиться результатов по налёту на мост. После чего российская ПВО восстановит свой боевой потенциал и, соответственно, окно возможности либо закроется вообще, либо сильно сузится», – пояснил Сапоньков.

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