Российское ТВ показательно проигнорировало юбилей Пугачевой

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Популярной в прошлом веке эстрадной певице Алле Пугачева исполнилось 75 лет. Она отметила свой юбилей выпуском двух песен, посвященных видимо ее молодому мужу-иноагенту Максиму Галкину. Первая композиция Леонида Агутина называется «Я плачу», вторая – в стиле непритязательного шансона – «Жизнь слишком хороша, чтобы страдать».

Российское телевидение никак не отреагировало на юбилейную дату престарелой примадонны, которую в прошлые дня рождения все каналы славили до тошноты.

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На фоне этот молчания решило выступить посольство США в Москве.

«Алла Борисовна неоднократно бывала с концертами в Соединенных Штатах. Прославленная певица отмечала, что американская публика отличается от российской: «Самый легкий для меня концерт был в Америке в Сиэтле, где была чисто американская публика. Было очень легко. Если они поняли уже на третьей песне, что им это нравится, то все, весь концерт был как праздник», – сочли уместным напомнить американские дипломаты.

Их инициатива разволновала юриста-иноагента Ивана Брикульского.

«Они будто провоцируют включение Аллы Борисовны в реестр ИА (некоторых включали и за меньшее). Не дай бог конечно, несмотря на всю неоднозначность», – беспокоится Брикульский в своем тг-канале.

Однако других иноагентов активность посольства США ничуть не смутила и они принялись чествовать свою «звезду». Еще один некогда популярный рок-певец Андрей Макаревич заявил, что Пугачеву будут поздравлять «все нормальные люди». Беглый олигарх Михаил Ходорковский назвал ее «моральным камертоном». Но больше всех расчувствовался берлинский режиссер Кирилл Серебренников.

«Кто бы мог подумать, что в страшной ситуации этой войны и испытаний вы окажетесь на стороне, будем говорить прямо, меньшинства. Вы же всегда стремились быть на стадионах, петь для целой страны, а тут вдруг оказались вместе с нами –выброшенными иноагентами», – причитает этот иноагент.

На родине в день рождения о Пугачевой писали и говорили совсем иначе.

«Чтобы “освободительная интеллигенция” полюбила и начала превозносить Пугачёву, понадобилась эмиграция. Теперь кукушка хвалит петуха… То есть, простите, как раз наоборот, петухи вовсю расхваливают кукушку. А не эмигрировала бы – ее бы там проклинали», – иронизирует политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

«Толпа иноагентов дружно поздравила Пугачёву с 75-летием. Лучшим подарком на юбилей стало бы причисление певицы к сонму этих выдающихся любителей плюнуть в сторону Отечества», – считает публицист Сергей Мардан.

Суперактивный общественник Виталий Бородин не заставил себя ждать и заявил, что инициировал очередную проверку в отношении Пугачевой на финансирование ВСУ, то есть на совершение государственной измены. Ранее его инициатива внести певицу в реестр иноагентов провалилась.

Блогер и журналист Вадим Манукян, который в 2017 году критиковал Пугачеву за то, что она подмяла под себя российские эстраду и телевидение, теперь не собирается обвинять «поверженную и униженную» певицу, но за ее поздравлениями следит.

«Сегодня день, который позволит отделить зерна от плевел. Кейс поздравлений к юбилею Пугачевой многое расставит по своим местам», – написал Манукян.

Политолог Сергей Марков тоже не склонен к инвективам в адрес павшей «звезды».

«Она выбрала родиной то место, где у неё лежат её деньги. Предала своих слушателей и предала свои песни. Ну в 75 лет может и имеет право, она уже не живёт. Она доживает. Кто то и в 85 ярко живёт, а она в 73 выбрала просто деньги ценой предательства. Но в 73 жизнь наверное трудная. Когда вам будет 75 лет – тогда и будете судить 75 летних. Лучше всего оставить её в покое. Она не достойна больше ваших чувств. Никаких. Она недостойна даже вашего гнева или обиды. А прекрасные песни Аллы Пугачёвой нужно просто отделить от аморальной старухи Аллы Галкиной», – пишет Марков.

Среди иноагентов тоже не все бросились славить Пугачеву. Журналист Олег Кашин считает, что она не очень заслуживает этого, поскольку в других обстоятельствах она бы из России не уезжала. Пожилую певицу подвела нездоровая активность малолетнего мужа.

«Впервые в своей жизни Алла Пугачева — случайный человек, жертва внешних обстоятельств, несубъектная фигура, и это настолько странно, что и ниспровергающие, и возвеличивающие, какими бы разными ни были их слова, едины теперь в отрицании — у одних она коварный враг, получивший по заслугам, у других — практически духовный вождь. И то, и другое к реальности отношения, понятно, не имеет», – написал Кашин.