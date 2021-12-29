Российское ТВ призвали перестать транслировать вредные мифы об Украине

Новости Украины

Россия не должна недооценивать важность Украины и считать ее «чемоданом без ручки» – это треть «русского мира», потеряв который, Россия столкнется с агрессией уже на своей территории.

Об этом в эфире канала «День ТВ» заявил эмигрировавший с Украины социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо же понимать риски в этой ситуации. Думаете, что если «пропетляете», если каким-то образом так будете себя вести на украинском направлении, это не придет в Россию? Оно уже приходит в Россию! Это уже приходит! Пока Донбасс своей кровью и смертью людей держит это, чтобы вторжение не пошло. Эмоциональное, информационное – какое хотите. Вам же нормально недавно сказали, что Украина – это «демократия, которая отличается от России», – какой запрос есть у части элиты? Что Украина – это площадка для того, чтобы действовать против России. И когда мне на эфирах говорят люди, которые вообще ничего не представляют, не соображают в информационных войнах, не понимают, как это работает, они всю жизнь жили в этих «теплых ванных», потому что входить в клинч с кем-то – это не выступать с высоких трибун, не понимая, что твою страну сейчас пытаются подорвать, стабильность. Вот, о чем идет речь! И в частности, через Украину. Когда мне говорят, что она вся надоела, говорят: «Она никому не нужна». Как же не нужна, если это ключевой элемент в разговорах того же Путина и Байдена? Если это ключевой инструмент в политике Британии на украинском направлении, если совместные заявления ЕС! Все против России выстраивается, огромный фронт выстроен. Мне говорят: «Ну и что?». Как «ну и что»? Вам не нужно то, что ваши цари, императоры создавали вместе, пространство это все, вам не нужны эти люди? Ну, тогда вы скажите, отгородитесь забором и тогда скажите: «Извините, бывшие русские люди, мы вам прощаем все грехи, наши ошибки, живите как хотите, ваши проблемы нас не волнуют, вы суверенны, решайте свои вопросы сами, нас ваши проблемы не касаются», – заявил Копатько.

С ним согласился замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин, по мнению которого в российском информационном поле украинцы зря представляются как недалекое население.

«Совершенно сознательно вбрасывается в общественное мнение, и даже вбивается, что Украина – это какой-то сумасшедший дом, что это «черная дыра», которая действительно никому не нужна, что, если Украина воссоединится с Россией, то это для России будет полной катастрофой, от Украины, от этого сумасшедшего дома лучше отделиться какой-нибудь китайской стеной великой. А потом задаешь вопрос параллельно – а зачем же тогда за эту Украину, которая никому не нужна, так сражается Вашингтон? Зачем за эту Украину так сражается Берлин и вообще весь Запад? Они что там, полностью все идиоты? Или, может быть, они как раз понимают, что это действительно треть «русского мира» оторвать от России, и что потом будет с Россией? А нам говорят: «Не, ну это…». Совершенно не случайно, что на всех каналах Украину представляют какие-то недоумки, чтобы показать – да смотрите, кто там живет. Это же не те, кто создавал космический щит России, а он создавался, в том числе, и во многом на Украине, это не те, кто создавал величайшие технологии, которые разрабатывались там. А вот, смотрите, – Ковтун и ему подобные, зачем они вам нужны?».