05.06.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия, Скандал
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Российское ТВ: С выдачей паспортов в ДНР – катастрофа

Процесс упрощённого оформления гражданства РФ для жителей ЛДНР на практике больше напоминает форменное издевательство. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С паспортами катастрофа происходит, я в прямом эфире говорю, обращаюсь к людям, которые занимаются, – если так дальше пойдёт, то потеряем по Донбассу всё.

А как люди? Они смотрят, они ожидали. Там издевательство сплошное с очередями, с паспортами ДНР, бред происходит, это сейчас в эфире в две секунды не скажешь. Так нельзя делать!

В Крыму был опыт, решили задачу очень быстро, обратитесь к Сергею Аксёнову, обратитесь ещё к кому-то, обратитесь к людям, которые это делали, к русским чиновникам, которые делали это в Крыму, это же не было такого беспредела!

Это не организационный даже, это политический вопрос, – от того, как он будет решаться, зависит и отношение, и ещё многие вещи. Эта вещь, самое главное, символическая», – заявил Копатько.

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