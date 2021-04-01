«Российское военное присутствие у границ с Украиной необходимо»

01.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Серьезная военная эскалация в Донбассе может произойти в ближайшие недели.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политттехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко.

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«В настоящее время идет очень серьезное нагнетание ситуации. Москва обвиняет Украину в подготовке наступления на Донбасс. Хотя есть информация о переброске дополнительных российских вооружений в Крым, туда идут эшелоны с военной техникой и с топливом. Мы можем столкнуться с военной эскалацией уже в ближайшие недели. Но я думаю, что это будет скорее в Донбассе, а не в Крыму. И уж точно не со стороны Белоруссии», – считает Березовец, слова которого приводит «Комсомольская правда».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин говорит, что у него нет информации о скоплении российских войск около Украины.

«Но, может быть, если нашему военному руководству стали известны какие-то намерения другого государства, мы не можем на это не реагировать. Когда идут неадекватные заявления со стороны Украины, где продолжается гражданская война, российское военное присутствие поблизости границ необходимо. Угроза провокации и разрастания военного конфликта там постоянно существует» – подчеркнул Шерин.