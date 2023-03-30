Российское ядерное оружие в Белоруссии ставит в тупик НАТО – Касьянов

Анатолий Лапин.  
30.03.2023 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Если тактическое ядерное оружие будет применено по Украине из Белоруссии, ответить ни НАТО, ни ВСУ не смогут.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками беспилотников в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если тактическое ядерное оружие будет применено по Украине из Белоруссии, ответить ни НАТО, ни...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Касьянова, помешать такому сценарию мог бы превентивный удар «армией дронов» по объектам на территории Белоруссии.

«Путин не просто так угрожает атомной бомбой. Я думаю, что его угрозы вполне могут материализоваться. Потому что для чего он может угрожать? Чтобы усадить нас, Запад на своих условиях за стол переговоров. Представьте ситуацию, когда он размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие – там уже носители есть.

И в какой-то момент передает эту кнопку Лукашенко и Лукашенко применяет по Украине. И, вроде бы, не по НАТО применяет, и, вроде бы, не Россия. Такая двусмысленность возникает – и НАТО не может ответить, и, если Украина отвечает, то по Белоруссии, а не по России», – сказал волонтер.

«Это сложная шахматная партия, которую пытается разыграть кремлевский карлик, и к этому надо относиться серьезно. По крайней, мере, за тот короткий срок, когда это оружие появится в Белоруссии, мы точно не успеем создать армию дронов в сотни тысяч аппаратов, которые смогут парировать эту угрозу…

В принципе, дронами могли давно уничтожить все объекты военные на территории Белоруссии, если бы была воля нашего руководства, и все резиденции Александра Григорьевича вместе с ним», – заявил Касьянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть