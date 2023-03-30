Российское ядерное оружие в Белоруссии ставит в тупик НАТО – Касьянов

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Если тактическое ядерное оружие будет применено по Украине из Белоруссии, ответить ни НАТО, ни ВСУ не смогут.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский волонтер Юрий Касьянов, занимающийся поставками беспилотников в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Касьянова, помешать такому сценарию мог бы превентивный удар «армией дронов» по объектам на территории Белоруссии.

«Путин не просто так угрожает атомной бомбой. Я думаю, что его угрозы вполне могут материализоваться. Потому что для чего он может угрожать? Чтобы усадить нас, Запад на своих условиях за стол переговоров. Представьте ситуацию, когда он размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие – там уже носители есть. И в какой-то момент передает эту кнопку Лукашенко и Лукашенко применяет по Украине. И, вроде бы, не по НАТО применяет, и, вроде бы, не Россия. Такая двусмысленность возникает – и НАТО не может ответить, и, если Украина отвечает, то по Белоруссии, а не по России», – сказал волонтер.

«Это сложная шахматная партия, которую пытается разыграть кремлевский карлик, и к этому надо относиться серьезно. По крайней, мере, за тот короткий срок, когда это оружие появится в Белоруссии, мы точно не успеем создать армию дронов в сотни тысяч аппаратов, которые смогут парировать эту угрозу… В принципе, дронами могли давно уничтожить все объекты военные на территории Белоруссии, если бы была воля нашего руководства, и все резиденции Александра Григорьевича вместе с ним», – заявил Касьянов.