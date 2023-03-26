Российское ядерное оружие в Белоруссии всполошило «европейских шакалов»

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Заявление президента РФ Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Европе напугало ближайших соседей Белоруссии, а также беглую белорусскую оппозицию.

В субботу вечером Путин в интервью «Соловьев Лайф» заявил, что Россия намерена до 1 июля построить в Белоруссии хранилище ТЯО. Кроме того РФ ужу помогла Белоруссии переоборудовать 10 типов самолетов и передала пусковые установки «Искандер». Президент России подчеркнул, что ТЯО не передается Белоруссии, а размещается в этой стране – точно так же, как это делают США в странах Западной Европы.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал стандартно. Он призвал Европу усилить санкции против РФ и увеличить поставки оружия Киеву. А украинский МИД попросил белорусское общество «не допустить реализации преступных намерений», впрочем, без надежды быть услышанным, поскольку сразу вслед за этим обращением последовал призыв к «мировому сообществу» «противодействовать ядерному шантажу».

Гораздо истеричней повел себя президент Польши Анджей Дуда. Он потребовал от своего генштаба срочно предоставить доклад о планируемых ответных мерах со стороны Варшавы. В Берлине тоже занервничали, что не удивляет, поскольку последнее время поведение ФРГ ничем не отличается от повадок патентованных «гиен Европы». В немецком МИДе заявили, что заявление Путина об американском оружии «вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага».

Зато Пентагон отреагировал на удивление спокойно, заявив, что причин для изменения готовности ядерных сил США нет. В военном ведомстве утверждают, что администрация США не располагает никакой разведывательной информацией, которая бы указывала на намерение России применить ядерное оружие.

Правда, опосредованно финансируемый Пентагоном «Институт изучения войны» заявил, что Путин испугался западных противотанковых боеприпасов с обедненным ураном. Скорее всего, этот пропагандистский тезис возьмут себе на вооружение поляки, когда отойдут от шока.

По мнению калининградского политолога Александра Носовича, напрячься стоит и Молдове, поскольку российские ракеты с дальностью поражения до 500 километров «обесценивают завиральные планы силового решения приднестровского вопроса».

«Вероятность мгновенного ответа РФ ракетами по Кишинёву делает их невозможными для Молдавии и вынуждают Майю Санду уныло плестись обратно в переговорный формат. В этом размещение российских ракет в Белоруссии является стабилизирующим для Восточной Европы. Оно пресекает политико-силовые авантюры, которые задумывают и лоббирует в меньшей степени Польша с прибалтами, в большей степени – режим Зеленского», – написал Носович в своем ТГ-канале.

В истерике бьется и содержанка «гиен Европы» самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская. Она заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил конституцию, лишив страну нейтрального статуса.

«И сейчас мы видим, для чего – чтобы угодить Путину и его планам размещения ядерного оружия. Лукашенко и Путин сделали из Беларуси цель для удара. Это прямая угроза жизни и безопасности более 9 миллионов человек. Прикрываясь миром и дружбой, Лукашенко создает опасность для всего народа Беларуси», – заявила Тихановская.

Ей вторит бежавший в Варшаву белорусский политолог Дмитрий Болкунец, напоминая о пресловутом Будапештском меморандуме.

«Россия нарушила обязательства в отношении безъядерного статуса Республики Беларусь», – пишет Болкунец.

Ему возражает бывший приятель и соратник, профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Будапештский меморандум был обнулен 3еленским 19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. Там же президент Украины вышел из Минских соглашений. Размещение ТЯО – в большей степени не военно-стратегическое, а политическое решение. Частично это ответ на поставку в ВСУ снарядов с обедненным ураном. Ядерное оружие, ввезенное на территорию Беларуси, останется российским и под российским контролем, т.е. Договор о нераспространении ядерного оружия нарушен не будет, а Лукашенко не получит «ядерные спички», – написал Суздальцев.

«Не мы разрушили эти договорённости попытками цветных революций. Заранее пресеку спекуляции относительно того, что мы станем мишенью. Ядерные удары по Беларуси уже несколько лет являются неотъемлемой частью командно-штабных учений НАТО», – поддержал эту точку зрения белорусский медиа-эксперт Андрей Сыч.

В целом в Белоруссии восприняли новости крайне спокойно, поскольку президент Лукашенко просил Россию разместить ядерное оружие еще в 2021 году, то есть до начала СВО.

«Для чего мы должны это делать? Для того, чтобы избежать войны, для того, чтобы вероятность военного конфликта была ниже. НАТО не боится войны с Россией и Беларусью. Единственная причина, по которой она не нападает на Беларусь и Россию – это понимание того, что победить они не могут. А польская элита пусть знает, к чему может привести конфронтация с нами. К одному – уничтожению не только Польши, но и всей Европы», – написал лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Российские эксперты также полагают, что размещение ТЯО в Белоруссии угомонит обнаглевших лимитрофов во главе с Польшей.

«Это прямая угроза безумцам из Польши и Литвы, которые мечтают повторить агрессию против Белоруссии, но на более высоком уровне, с элементами военной интервенции. В этом случае Белоруссия просто нанесёт ядерные удары по Польше и Литве. Думаю, не по Варшаве и Вильнюсу сразу, а по военным базам Польши и Литвы. А угроза Белоруссии от Польши очень-очень реальна. Они мечтают оккупировать Белоруссию, как они уже оккупировали несчастную Украину. А Белоруссия повторить судьбу несчастной Украины точно не хочет. Вот для этого и ТЯО», – пишет политолог Сергей Марков.

«Российское ядерное оружие в Белоруссии не несёт прямой угрозы и не увеличивает риск его применения — цель, повторюсь, политическая. Демонтаж старого миропорядка и демонстрация того факта, что Россия имеет масштабный потенциал для дальнейшей дестабилизации в случае игнорирования интересов, которые Москва считает критически важными», – считает эксперт РСМД Алексей Наумов.