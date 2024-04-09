Российское Запорожье. Что осталось за кадром

Тележурналист из Севастополя Яна Бех рассказывает в авторской колонке для «ПолитНавигатора» о впечатлениях от посещения Запорожской области.

…Начну с того, что в Запорожскую область мы отправились не просто так. Задача была — снять фильм о том, как изменился и продолжает меняется регион после 2022. Но, главное, прочувствовать атмосферу изнутри и понять настроение людей. И здесь, надо признать, все оказалось неоднозначно… Но, обо всем по порядку…

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Пункт 1: Мелитополь. Часть I.

Поездка на своем автомобиле заняла чуть меньше 6 часов. Выезжать лучше ночью, чтобы успеть к открытию города. Комендантский час никто не отменял…

Отдельно остановлюсь на водителе. Среди знакомых из Севастополя, желающих поехать в прифронтовые города не оказалось. Нашли контакт на Авито. В последний момент сам водитель поехать не смог и попросил подстраховать своего отца. Им оказался российский киноактёр Александр Ветлугаев. Совпадение? Съемочную группу везёт актёр! Сами долго не могли поверить… Спросите, зачем ему это нужно? Ответ прост: вместе со своим сыном они уже второй год волонтёрами ездят на линию фронта — привозят нашим бойцам гуманитарную помощь и так, по мелочи, кто-что попросит. К примеру, в этот раз он вез, по личной просьбе одного из молодых военнослужащих, 7 кг суши — на всех! Переживал только за то, как объяснить этот груз на КПП.

Кстати, пунктов контроля на пути к Мелитополю хватает, особо тщательно проверяют на пути обратно. По новым правилам, на досмотр нужно вынести из машины все, вплоть до ковриков. Но очередей в сторону Запорожья нет. Все предельно вежливые и собранные.

На обочине дорог — много фазанов. С начала СВО на них прекратилась охота, и теперь, свободно размножающиеся пернатые, настолько почувствовали безопасность, что выбегают прямо на проезжую часть. Особенно на рассвете.

Александр Ветлугаев всю дорогу рассказывал захватывающие истории из своей актерской жизни и делился впечатлениями от поездок на ЛБС. Причем, по запалу, сложно сказать, что вызывает в нем больше эмоций.

Въезжаем в Мелитополь. И сразу попадаем в промышленную зону. Отмечу, что именно промышленностью всегда славилась Запорожская область. Часть предприятий остановились еще в конце 90-х годов, другая часть — после начала СВО. На это был ряд причин: изменение логистики и кадровый дефицит — часть работников уехала из города. Но есть и третья часть — те, кто, пусть и на меньших мощностях, но продолжали работать.

Сейчас у местной промышленности открывается второе дыхание. Мелкие предприятия наращивают обороты, средние запускаются, а для самых крупных активно ищут инвесторов. Пока с этим не просто – не многие готовы вкладываться в территории, на которых еще не прекратились обстрелы. Один из самых крупных заводов «Автоцветлит» до сих пор закрыт после прилета «HIMARS». Но на него уже большие планы — здесь, в ближайшие годы, будет построен крупный промышленный технопарк. Планируют запустить даже уникальное для России направление – оборудование для производства наклеек со штрих-кодами. Сейчас вся страна закупает их за рубежом.

А вот известных всем «горбатых запорожцев» больше не будет. Во-первых, основная часть завода, пока, остается на территории, подконтрольной Украине, а во-вторых, эта марка неконкурентоспособна. И, если подытожить все услышанное от работников и руководителей предприятий, можно сделать вывод: перестраиваться сложно, но, зато, видны перспективы. Основная проблема — новые инвесторы и квалифицированные кадры. В целом же, настрой оптимистичный.

Из промышленной зоны — прямиком на центральную площадь! Здесь всё изменилось. В центре – 20-метровый обелиск с двуглавым золотым орлом наверху. Его открыли к 80-ти летию освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

На стеле – табличка с Указом президента Российской Федерации о присвоении Мелитополю звания города воинской славы. С двух сторон от обелиска – мозаичные панно с изображением героев Великой Отечественной войны. Они выполнены из более чем 180 тыс. фрагментов специального витражного стекла. На центральной ротонде «Мелитополь» (название теперь написано на русском языке) появилась Георгиевская лента и орден Победы, чем особенно гордятся местные жители.

Пункт 1: Мелитополь. Часть II.

Неподалеку – Братское кладбище. Его тоже обновили. Здесь важно отметить два момента. Вечный огонь здесь теперь горит! Причем, по-настоящему. По словам местных жителей, никто даже вспомнить не может, когда точно огонь в чаше погас. Долгие годы он не горел вовсе. Потом был период, когда вместо огня была сделана люминесцентная подсветка. И, вот, теперь всё так, как должно быть.

Выяснили и подробности нашумевшей истории с исчезновением с постамента танка Т-70, экипаж которого в 1943 году первым во время освобождения вошел в Мелитополь. Его, действительно, нет! Украинские и, даже, британские СМИ писали, что «России так не хватает вооружения, что даже танк-памятник отправили на передовую!» На самом деле, он был отправлен в Санкт-Петербург на реставрацию, откуда вернулся своим ходом. Очевидцы рассказывают, что он даже катал по центру людей в день 80-й годовщины освобождения Мелитополя. И, так как танк, который ранее стоял неподвижно, покрытый несколькими слоями старой краски, оказался вполне себе на ходу, с постамента его убрали (на всякий случай) «на консервацию». В следующий раз его ожидают увидеть на День Победы.

Новые дороги, автобусы, школы и детские сады видны повсюду невооруженным глазом. Но остановиться хочется на одном, важном, не только для Запорожской, но и для Херсонской области объекте. Мелитопольский онкодиспансер. Теперь он стал областным.

Помимо современного оборудования и ремонта, здесь, наконец-то, произошло то, чего ждали 30 лет! Завершают строительство нового корпуса. Теперь пациентов с онкозаболеваниями смогут принимать и лечить не только из Мелитополя, но сразу из двух регионов.

«Качество диагностики и лечения теперь тоже заметно вырастет», – уверяют специалисты.

К примеру, уже вовсю работает новый томограф. Бесплатно! Раньше этой услугой пациенты могли воспользоваться только за деньги в частных клиниках. Кстати, главный врач онкодиспансера Константин Лакунин, – тот самый герой прямого включения с Президентом 2024 года. После его обращения суммы, выделяемые по программе «Земский доктор», возросли вдвое. Сам же он не спешит радоваться. Говорит, главное, чего ему не хватает сейчас в онкоцентре — это квалифицированных кадров. Опять та же проблема.

Это касается и сферы образования. «ЗАукраинские» учителя уехали, а те, кто остались здесь, с нагрузкой катастрофически не справляются. Зато для детей и молодежи теперь открыта дорога во все российские образовательные программы. Причем, опять же, бесплатно!

Как говорится, смеркалось… И надо было успеть вернуться до начала комендантского часа, но мы не смогли пройти мимо нового современного Выставочного центра «Россия – моя история». Таких, стационарных, комплексов в стране всего 26! Надо признать, масштабы и современный подход к знакомству с историей поражают! Возможно, это один из главных объектов, которые здесь необходимы. Рассказывать местным жителям об истории и величии страны, давать чувство защищенности — это то, что необходимо, в этот переходный период.

Несмотря на все позитивные изменения, общаясь с местными жителями, обратили внимание на то, что многие боятся открыто высказывать свою позицию. Как только отворачивали камеру — начинался поток воспоминаний и обид о том, как украинский режим ущемлял их права, навязывал чуждые местному населению идеи. Но под запись говорить отказывались. Правда, касалось это, преимущественно, людей старшего поколения. Что не удивительно. Когда годами тебе запрещают озвучивать то, что ты думаешь, со временем, начинаешь забывать, как это…