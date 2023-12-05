Российское зерно не дошло до Африки, как и украинское – Делягин

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Россия оказалось лидером поставок зерна в Европу, хотя заявлялось, что хлеб пойдет в «голодающую Африку».

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил экономист, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же это зерно везли официально в Африку. И какие плохие покупатели зерна. Мы-то думали, что продаем африканцам, а оказалось европейцам. Мы еще удивлялись – чего они такие светленькие», – сказал Делягин.

При этом он прогнозирует новый виток западных санкций.

«Санкции – это удар и ответ. Мы довольно хорошо ответили на первую атаку. Но сейчас американцы и Запад в целом начали ловить фирмы-посредники. И это вещь очень неприятная, потому что придется переходить с фирм-посредников на фирмы-однодневки, а это неудобно для всех. Выше затраты, выше административные усилия», – сказал Делягин.