Российское зерно спокойно заезжает в Польшу, пока украинское блокируют фермеры

Анатолий Лапин.  
20.02.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Польша, Россия, Украина


Пока польские фермеры блокируют все украинские грузы на границе и не пускают их на территорию своей страны, российское зерно провозят без каких-либо проблем.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока польские фермеры блокируют все украинские грузы на границе и не пускают их на...

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Кульпа предложил вначале заблокировать весь российский транзит, а после разбираться с тем, где оседают товары.

«Появилась информация о том, что в принципе все это время русские были в состоянии провозить через территорию Польши зерно, и никаких проблем с этим не было. Проблем, кажется, не было, потому что оно, может быть, не оседало в Польше.

Но сейчас высшая палата Польши проверяет эти сведения. Думаю, первое, что можно было бы сделать, – это заблокировать зерно, которое идет из Российской Федерации», – заявил Кульпа.

 

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