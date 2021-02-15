Российское золото потекло в Британию

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В прошлом году из-за падения нефтегазовых доходов экспорт золота из России увеличился в три раза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«По данным Федеральной таможенной службы, весь экспорт золота в прошлом году составил $18,5 млрд. Это в три раза больше, чем годом ранее. Наибольший объем экспорта приходится на Великобританию — 290 т на сумму $16,9 млрд. В натуральном выражении вывоз золота вырос до 320 т. Годом ранее этот показатель составил 123 т», – сообщает газета.

Отмечается, что российское золото потекло на экспорт после того, как пандемия обрушила нефтегазовые доходы.

«Только в марте-апреле, когда цена барреля в Европе опускалась до уровней конца 1980-х годов, банки продали 8,6 т. Это больше, чем за предыдущие четыре месяца вместе взятые. Один Сбербанк в апреле продал 5,5 т — треть всего золота, что имел в сейфах к тому моменту. Объемы экспорта драгметалла ($18,5 млрд за прошлый год), разумеется, не компенсировали недостаток доходов от нефти и газа. Экспорт углеводородов принес в 2020 году суммарно около $97 млрд против $162 млрд годом ранее, то есть снизился на $65 млрд», – пишет издание.

При этом аналитики указывают, что золото продавали не все банки.

«Золото — довольно волатильный товар, но в этом году оно впервые за много лет показало существенный прирост и в долларах, и в рублях. В итоге банки, которые накапливали металл до подорожания, получили возможность продать его по комфортной цене, зафиксировав прибыль», — говорит Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

К продажам драгметалла впервые за 13 лет подключился и Банк России, где в третьем квартале золотой запас уменьшился на 1,2 тонн.

По словам Емельянова, ЦБ сокращал позиции в золоте не из стремления заработать, а просто потому, что доля золота в резервах превысила оптимальный предел. По правилам управления портфелем в такой ситуации приходится делать ребалансировку, продавая подорожавшие активы.

«Весной ЦБ РФ объявил о приостановлении покупок золота, поэтому продажа драгоценного металла за рубеж, где спрос на него был обеспечен притоками средств в ETF-фонды, — вполне логичное явление. Кроме того, перед тем, как снизиться на 38% год к году по итогам 2020-го, объем запасов в банках достиг исторического максимума, составив в начале сентября 121 т, что соответствует росту более чем на 33% с начала года», — в свою очередь заметил Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитала».