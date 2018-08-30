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Российского консула не пустили на Украину, затолкав обратно в поезд до Москвы
На Украину не пустили второго секретаря Генерального консульства РФ в Харькове, поскольку ему запрещен въезд до 2023 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля “Харьков-пассажирский” поездом “Москва-Харьков”.
“При осуществлении проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года”, — сообщили пограничники.
Дипломата не пропустили на территорию Украины и вернули в Россию.
Метки: российский консул, скандал, Украина
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