30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина
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Российского консула не пустили на Украину, затолкав обратно в поезд до Москвы



На Украину не пустили второго секретаря Генерального консульства РФ в Харькове, поскольку ему запрещен въезд до 2023 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля “Харьков-пассажирский” поездом “Москва-Харьков”.

“При осуществлении проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года”, — сообщили пограничники.

Дипломата не пропустили на территорию Украины и вернули в Россию.

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