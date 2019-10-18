Российского олигарха уличили в финансировани и украинского ВПК

18.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Компания российского олигарха Олега Дерипаски до сих пор занимается добычей на Украинесырья, которое после переработки попадает на оборонные предприятия РФ, несмотря на санкции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в расследовании программы “Схемы”.

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Речь идет о кварците, который добывается в карьере возле Глухова. Владельцем ООО “Глуховский кварьер кварцитов” с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited, это “дочка” российского “Русала”.

Больше 90% добытого минерала идет в России. В 2018 году основными покупателями сырья стали завод “Кремний-Урал”, который принадлежит Дерипаске, а также Новолипецкий металлургический комбинат олигарха Владимира Лисина.

Предприятие “Кремний-Урал” является одним из крупнейших производителей кремния в России, а среди его клиентов числится новосибирский механический завод “Иска”, который задействован в российском оборонном заказе. а также конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова – одна из ведущих организаций оборонного комплекса РФ.

Глуховский карьер – не единственный актив Дерипаски в Украине. Он до сих пор владеет почти десятком предприятий алюминиевой отрасли Украины. Самое большое из них – Николаевский глиноземный завод, который производит глинозем для алюминиевых заводов российского олигарха.

Дерипаска входит в санкционный список СНБО, ему запрещен въезд в Украину, но его украинские активы под санкции не попали.