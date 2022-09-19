Российского политика возмутили носки натовца-русофоба

Главу российской партии «Справедливая Россия – Патриоты «За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова возмутило фото директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, заявившегося 16 сентября на состоявшуюся в Польше конференцию «Независимость информации» в носках с надписью «Топчу русню».

Об этом Миронов написал в свем телеграм-канале.

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«На фото сидит рафинированный нацист. Нацист официально работает в НАТО. И это совсем не повод для легковесного: «Ой, да ладно! Он просто пошутил».

Попробовал бы этот нацист прийти в носках, где, к примеру, красовалась бы надпись «Жизнь негр# ничего не значит», или «Бей жид#в», или «Узкогл#зых будем вешать». Его бы карьере и социализации сразу же пришёл бы конец. Возможно, ещё и посадили бы. А тут, оказывается, можно разжигать русофобию. Значит, в НАТО такое одобряют», – написал Миронов.