Российского политика возмутили носки натовца-русофоба

19.09.2022  20:17 (Мск), Москва
Никита Еременко.  
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Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал


Главу российской партии «Справедливая Россия –  Патриоты «За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова возмутило фото директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, заявившегося 16 сентября на состоявшуюся в Польше конференцию «Независимость информации» в носках с надписью «Топчу русню».

Об этом Миронов написал в свем телеграм-канале.

Главу российской партии «Справедливая Россия –  Патриоты «За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова возмутило...

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«На фото сидит рафинированный нацист. Нацист официально работает в НАТО. И это совсем не повод для легковесного: «Ой, да ладно! Он просто пошутил».

Попробовал бы этот нацист прийти в носках, где, к примеру, красовалась бы надпись «Жизнь негр# ничего не значит», или «Бей жид#в», или «Узкогл#зых будем вешать». Его бы карьере и социализации сразу же пришёл бы конец. Возможно, ещё и посадили бы. А тут, оказывается, можно разжигать русофобию. Значит, в НАТО такое одобряют», – написал Миронов.

По мнению депутата, такие эпизоды лучше всяких слов иллюстрируют сущность НАТО и его отношение к России и русским.

«Я бы хотел, чтобы россияне знали об этом. Чтобы никаких иллюзий не питали, что НАТО – это какой-то там оборонительный блок, мягкий и пушистый. Мы для них – русня. И они нас собрались топтать», – резюмирует политик.

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