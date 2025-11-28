Российского политолога осудили за попрание «чести и достоинства» Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лефортовский суд в Москве приговорил политолога Андрея Суздальцева (бывшего преподавателя Высшей школы экономики) к 400 часам обязательных работ с конфискацией ноутбука.

Политолог признан виновным в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. В своем телеграм-канале эксперт утверждал, будто «террор Лукашенко» ничем не отличается от немецко-фашистского геноцида, а белорусский президент «восхищался Гитлером».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Суздальцев работал в Белоруссии с 1993 по 2006 год и, по его словам, «формировал пророссийскую оппозицию». Политолог критиковал Лукашенко за фактическое замораживание процессов союзной интеграции и потребительское отношение к России, неоднократно призывал «перестать кормить Лукашенко».

В 2006 году Суздальцева депортировали, лишив ВНЖ, но он продолжал критиковать Батьку уже из Москвы. Суздальцев был объявлен в розыск в Белоруссии за «создание экстремистского формирования». После его задержания в Москве в прошлом году Высшая школа экономики удалила с сайта профиль политолога.

«Длинная рука Лукашенко до меня дотянулась. Если я не опротестую приговор, эта рука дотянется еще до очень многих представителей российской науки, политического класса, экспертных кругов. Есть очень много людей, которые высказываются о Лукашенко примерно так же, как и я», – заявил политолог, выйдя из зала суда.

Политик Роман Юнеман, научным руководителем которого являлся Суздальцев, возмущен:

«Выяснилось, что, по сути, суд в РФ судит гражданина нашей страны по законодательству другой страны, Белоруссии. Как вы понимаете, уголовной статьи про «клевету» в адрес властей иностранных государств у нас в УК нет. Или я ошибаюсь?».

Суздальцев обещает продолжать критику Лукашенко:

«До конца своих дней с данной темы не сойду, доказывая заказной характер суда, как попытку Лукашенко мне отомстить, с другой стороны, заткнуть мне рот. Я жизнь положил на защиту своего народа и своей Родины против всяких мародеров и псевдосоюзников и буду и дальше с этим бороться».

В Минске медиа-пул Лукашенко решению суда ожидаемо обрадовался.

«Я бы подлого свина отправил в Мордовию. Никогда в жизни не работал, упырь. Теперь пусть хоть что-то для общества полезное сделает. Он построил всю свою жизнь, всю свою карьеру, всё своё дыхание выстроил на ненависти к Лукашенко. Он ненавидит Беларусь всеми фибрами своей ничтожной душонки», – написал телеведущий Григорий Азаренок.

Работающий в белорусском посольстве политолог Александр Шпаковский настаивает, что Суздальцев осуждён российским судом не за критику, а за клевету, что является уголовно наказуемым деянием.