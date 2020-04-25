Российского ведущего Евгения Попова объявили «шарлатаном» на белорусском ТВ

25.04.2020, Москва, Елена Острякова

Председатель государственной Белтелерадиокомпании – муж пресс-секретаря президента Белоруссии Иван Эйсмонт назвал известного российского журналиста Евгения Попова шарлатаном.

Об этом Эйсмонт заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Посмотрите – Россия. Вроде последнее время успокоились, но есть такая передача «60 минут». Там есть у них Евгений Попов его, по-моему, зовут. Я бы этого журналиста назвал шарлатаном. Он считает, что у нас людей не лечат», – сказал Эйсмонт.

Он показал небольшой отрывок из передачи «60 минут», где Попов говорит: «наши родные братья и соседи – никаких ограничений – вирус выкосит наркоманов и курильщиков».

Фраза, возмутившая Эйсмонта, является вольным пересказом одного из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Я говорю о коронапсихозе, а не о коронавирусе. Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», – сказал Лукашенко 16 апреля.