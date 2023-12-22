Российской армии нужно решить проблему захвата воздушного пространства над полем боя

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Украинские вооруженные формирования серьезно истощены и нуждаются в нескольких месяцах отдыха для восстановления боеспосоности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Украина после понесенных потерь и неудачного наступления отчаянно нуждается в нескольких месяцах отдыха, чтобы пополнить арсеналы, восполнить личный состав, восстановить боеспособность своих ударных корпусов», – сказал эксперт «Известиям».

Он говорит, что ВС РФ в текущей ситуации, согласно военной логике и стратегии ведения войны, обязаны так или иначе наступать.

«Мы должны сейчас наконец сложить в воздушном пространстве над полем боя единую систему, где объединены беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, связь, боевое управление. И если мы сможем создать такую систему, то, захватив воздушное пространство, начнем использовать преимущество, которое у нас есть и в людях, и в технике, и в артиллерии. Главное — решить проблему захвата воздушного пространства над полем боя», – резюмировал Шурыгин.