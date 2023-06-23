Российской армии придётся спасать мир – израильский эксперт

Владимир Гладков .  
23.06.2023 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


В случае продвижения ВС РФ украинское руководство готово к подрыву всех ГЭС на Днепре и терактам на атомных электростанциях, грозящих глобальной катастрофой.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае продвижения ВС РФ украинское руководство готово к подрыву всех ГЭС на Днепре...

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«Их попытки обстреливать Запорожскую АЭС, взорвать атомную электростанцию, и разрушение Каховской ГЭС наводит на совершенно реальную опасность того, что по мере приближения России к Днепру украинские власти будут готовы взорвать все электростанции на Днепре. От Киевской до ДнероГЭС», – сказал израильский эксперт.

Он подчеркнул, что предотвратить катастрофу может только российская армия, однако для этого придётся оттеснить ВСУ с правого берега Днепра.

«Чтобы предотвратить это и не дать этому случиться, или восстановить, если что-то будет взорвано, а часть этих электростанций уже заминирована, это может сделать только РФ.

То есть, оставлять за Украиной западный берег Днепра, и расположиться только на восточном – этого недостаточно. Мы понимаем, с кем имеем дело. Они пойдут на то, чтобы взорвать атомные электростанции на западе Украины, свалив вину на Россию. Эта проблема не только общечеловеческая, не только гуманитарная, но решить эту проблему может только российская армия», – подытожил эксперт.

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