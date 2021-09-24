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24.09.2021 08:17 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, дискриминация, ПАСЕ, Россия, Скандал
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Российской делегации в ПАСЕ запретили передвигаться по Страсбургу

Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем,...

Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны. Подобные решения принимаются не случайно, а с конкретной целью – пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний – американских и европейских. Это попытка политизировать процесс признания вакцин», – отметил российский политик.

Он напомнил, что российская вакцина признана в 70 странах и потребовал допустить делегацию в Парламентскую ассамблею. В противном случае РФ не будет принимать участие в заседании ПАСЕ.

«ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны», – пишет Володин.

Спикера поддержал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм «вакцинной дискриминации». Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется», – написал Слуцкий.

Днем ранее сам Слуцкий на смог присутствовать на Генеральной ассамблее ООН, потому что США не открыли ему визу – единственному из российской делегации. Депутат связал это с тем, что он находится под американскими санкциями и напомнил, что в прошлые годы члены российской делегации уже не получали американские визы.

«Вновь Соединенные Штаты нарушили свои обязательства страны пребывания штаб-квартиры ООН и допустили злоупотребление визовыми ограничениями. Если такие вещи будут продолжаться, наверное, стоит задуматься над тем, чтобы штаб-квартира ООН была перемещена из Нью-Йорка», – сказал Слуцкий в интервью телеканалу «Россия-24».

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