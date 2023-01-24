Российской элите не спасти от русских калибров свою недвижимость в ЕС

Прямое столкновение России и НАТО неизбежно, и в нем Украина может оказаться нашим союзником.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам все равно придется воевать по-настоящему, нам не дадут не воевать по-настоящему, нам придется, – уверен он. – Я не знаю, начнется это в ближайшие недели или в течение 2023 года, но нам придется воевать, и желательно, чтобы мы к этому были готовы. В данном случае мы не увильнем от этого уже, все, пошел такой процесс, где нам на вызов нужно отвечать достойным ответом. Что касается настоящая или гибридная война, она гибридной всё равно останется, только у нас некие шоры упали, и вот мы уже понимаем, в каком направлении нужно двигаться».

Крымский консенсус в масштабе всей страны не перерос в полномасштабную «Русскую весну», и, как считает эксперт, это произошло из-за нежелания элит что-то предпринимать и менять.

«Крым не является образом, он мог стать образом в 2014 году Русской весны, но ее не получилось. Почему? Опять же, потому что очень инертна у нас элита. У них свои частные интересы, которые до сих пор каким-то образом они пытаются сочетать с СВО, и как это получается – совершенно непонятно, потому что такого быть не может. Более того, ряд экспертов говорят, допустим, да – не могут они ударить по какому-нибудь там «лазурного берегу» или по Парижу. Там у них свои квартиры, там у них семьи живут, там у них дети живут и обучаются, Пескова или кого-то ещё там и так далее. То есть всё время идет вот эта балансировка на грани фола, а с другой стороны – это уже процесс, и НАТО будет воевать, частью своей или нет, сказать сложно. И с этой точки зрения – мы должны готовиться к значительно более таким серьезным вызовам, – уверен Ставицкий.

– С другой стороны, я не удивлюсь если Украина будет на нашей стороне воевать против всего этого кодла. Потому что эта западная система уже Кончиты Вурст, а не Фомы Аквинского или Блаженного Августина. Это уже совсем другая западная система, которая расчеловечена. И в этом смысле у нас значительно больше общего с Украиной, если мы не берем вот эти бандеровские течения. Но мне кажется, они сейчас начали в глубину уходить, всех этих скаканий уже нет, народ припух, но и я очень надеюсь, что там идёт какой-то поток мыслей, который так или иначе позволяет нам надеяться на то, что мы будем вместе с ними ещё противостоять Западу».