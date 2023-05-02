Российской линии обороны нет равных в мире – Соскин

По уровню огневой мощи, фортификационным сооружениям и количеству личного состава российская оборона самая сильная в мире.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трёхслойная оборона московитов, а она может и больше, ей равных ещё не было в мире. Её надо прорывать, это оборона 1000 километров от Херсона до Купянска», – сказал политолог.

«Нет. По уровню огневой мощи и фортификационным сооружениям. И она уже пристреляна, все эти системы перекрывают. И есть, давай прямо говорить, 370 тысяч стоит армия на этих 1000 километров, и в тылу всё время готовятся новые подразделения. И сейчас 158 тысяч «новых срочников» заходят в армию российскую, а те, которые демобилизовываются, я думаю, почти все уйдут на линию фронта, просто станут второй линией.

То есть считай 370, пусть ещё 130 – так это полмиллиона! И каждый месяц ещё набирают, набирают, в том числе и зэков он набирает и готовит. То есть получается, что военная машина РФ, она не уменьшилась», – ответил Соскин.