Российской линии обороны нет равных в мире – Соскин

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 19:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 540
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


По уровню огневой мощи, фортификационным сооружениям и количеству личного состава российская оборона самая сильная в мире.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По уровню огневой мощи, фортификационным сооружениям и количеству личного состава российская оборона самая сильная...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Трёхслойная оборона московитов, а она может и больше, ей равных ещё не было в мире. Её надо прорывать, это оборона 1000 километров от Херсона до Купянска», – сказал политолог.

«Вы имеете в виду равных в мире по протяжённости?» – уточнил пропагандист.

«Нет. По уровню огневой мощи и фортификационным сооружениям. И она уже пристреляна, все эти системы перекрывают. И есть, давай прямо говорить, 370 тысяч стоит армия на этих 1000 километров, и в тылу всё время готовятся новые подразделения. И сейчас 158 тысяч «новых срочников» заходят в армию российскую, а те, которые демобилизовываются, я думаю, почти все уйдут на линию фронта, просто станут второй линией.

То есть считай 370, пусть ещё 130 – так это полмиллиона! И каждый месяц ещё набирают, набирают, в том числе и зэков он набирает и готовит. То есть получается, что военная машина РФ, она не уменьшилась», – ответил Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть