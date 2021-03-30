Российскому флоту угрожают украинскими ракетами

30.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может спорить в военном потенциале даже с одним лишь Черноморским флотом России.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Самуся, чтобы нивелировать угрозу российской армии из Крыма, Украине нужны несколько сотен ракет и асимметричный ответ на море.

«На данное время в одном залпе Черноморского флота есть порядка двухсот ракет. У нас только сейчас в береговые войска ВСУ поступил первый дивизион крылатых ракет «Нептун» и это только первый шаг. Когда Украина хотя бы сможет выйти на паритет, то есть двести ракет в одном залпе на двести ракет Черноморского флота, тогда мы можем говорить о какой-то конкуренции на равных.

Пока что речь идет о том, что Украине нужно преодолеть критическое отставание от России в военно-морском вооружении и попробовать изменить баланс в Черном море.

Как раз ракетное оружие, четкая приоритетизация, понимание зачем нам строить определенные типы кораблей и объединять их в единую информационную систему как раз даст возможность даже при меньшем численности ВМСУ, при меньшем количестве кораблей асимметрически создавать проблемы для россиян и создавать ситуацию, когда они десять раз подумают, проводить ли операцию по созданию сухопутного коридора с территории России на оккупированный Крым или не нужно этого делать, потому что Украина сможет отвечать эффективно и смертельно на любые попытки России», – заявил Cамусь.