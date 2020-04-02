Российскому министру стало неудобно за белорусского премьера

02.04.2020, Москва, Елена Острякова

Министр энергетики РФ Александр Новак опроверг сегодняшнее заявление белорусского премьер-министра Сергея Румаса о том, что Белоруссия закупит 2 млн тонн российской нефти по цене 4 доллара за тонну.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне некорректно корректировать слова председателя правительства. Я бы просто прокомментировал, по каким ценам будет поставляться. Это рынок минус экспортная пошлина и 5 долларов премии», – пояснил министр.

Чтобы хоть как-то оправдать странное поведение белорусского премьера, российский министр предположил, что Румас просто перепутал цену и премию, которую Белоруссия заплатит российским компаниям-поставщикам.

«Я думаю, здесь произошла некоторая… Нужно скорректировать. Как я полагаю, из тех переговоров, которые мы вели, шла речь о размере премии, которая должна быть у компании. Она была снижена с 12 до 5 долларов. Поставки нефти будут, естественно, в соответствии с ценой, которая формируется на рынке за минусом экспортной пошлины, поскольку между нашими странами поставки идут без пошлины. Это как раз создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого на 20% дешевле», – сказал Новак.

Стоит отметить, что Румас ничего не перепутал. Он утверждал, что Белоруссия будет закупать нефть у России вообще без премий по цене 4 доллара за баррель.

России постоянно приходится опровергать странные заявления белорусских чиновников. На прошлой неделе замминистра финансов РФ Алексей Сазанов уже опровергал слова Румаса о том, что Россия будет выплачивать из собственного бюджета премию компаниям, поставляющим нефть на белорусские НПЗ. Традиционно эти премии выплачивает покупатель.

В феврале о том, что Россия приняла белорусские условия и заплатит минимум 300 млн долларов, чтобы компенсировать свой налоговый маневр, заявлял Лукашенко. Это утверждение дезавуировал тогда министр энергетики РФ Александр Новак.