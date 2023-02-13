Российскому населению бедность не грозит, но среднему классу придется умерить аппетиты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В России упадет уровень жизни тех граждан, которые имели доход от 80 до 300 тысяч рублей в месяц.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор экономических наук, директор московского Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, отвечая на вопрос, как будет обстоять дело с уровнем жизни в России и насколько обострится проблема бедности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Несомненно, общий уровень жизни будет падать. Хуже остальных придется среднему классу, всем, кто работал в коммерческом секторе, получал зарплату от 80 тысяч до 300 тысяч рублей. Эта социальная категория оказалась между молотом и наковальней: денежные резервы иссякают, источники дохода (в частности, связанные с Интернетом) — исчезают или рушатся. Одновременно переходят в разряд недоступных привычные товары и услуги. По итогам 2022 года самое серьезное (чуть ли не на 160%) подорожание коснулось авиабилетов и разного рода турпутевок, особенно зарубежных. В ресторанах чеки растут очень быстро, программа кинотеатров сузилась буквально до одного отечественного фильма «Чебурашка», отовариваться в иностранных интернет-магазинах невозможно, западные онлайн-сервисы закрыты», – сказал Иноземцев в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, для этой категории граждан «прежний образ жизни перестал существовать».

«Что касается бедности населения в широком, классическом смысле слова, она будет расти очень умеренно. На сегодняшний день это явно не самая болезненная тема», – убежден экономист.

Он считает, что российской экономике не следует ждать каких-то обвалов, которые все прогнозировали в конце февраля 2022-го и в сентябре после объявления частичной мобилизации.

«Но, повторюсь, российская экономика предельно устойчива к тем шокам, что не перерастают в панику. Мобилизация вызвала панические настроения не в обществе в целом, а у миллиона граждан мужского пола — тех, кто создал гигантские очереди на погранпунктах. Приятно удивили меня и решительные действия Банка России и Минфина, которым в марте удалось погасить валютную и финансовую панику. И теперь я не жду ничего такого, что могло бы российскую экономику обрушить. Но спад продолжится, никакого возобновления роста не будет ни при каких обстоятельствах», – резюмировал Иноземцев.