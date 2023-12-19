Российскую армию пополнят роботы и боевые лазеры – Путин

Российские вооруженные силы нужно обеспечить самыми современными системами вооружений, в том числе основанными на новых физических принципах.

Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады – это ориентир для нашей работы по обычным вооружениям и техники. Их поставки в войска, по сравнению с прошлым годом, увеличились втрое. Ожидается, что в целом Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98 процентов. Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие», – сказал президент.

«В 2024 году с учётом дополнительных бюджетных ассигнований объёмы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее.

В том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологии искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – заявил Путин.