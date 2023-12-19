Российскую армию пополнят роботы и боевые лазеры – Путин

Владимир Гладков.  
19.12.2023 15:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Российские вооруженные силы нужно обеспечить самыми современными системами вооружений, в том числе основанными на новых физических принципах.

Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские вооруженные силы нужно обеспечить самыми современными системами вооружений, в том числе основанными на...

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«Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады – это ориентир для нашей работы по обычным вооружениям и техники. Их поставки в войска, по сравнению с прошлым годом, увеличились втрое. Ожидается, что в целом Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98 процентов. Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие», – сказал президент.

«В 2024 году с учётом дополнительных бюджетных ассигнований объёмы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее.

В том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологии искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – заявил Путин.

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