Российскую армию призывают готовиться к зимней кампании

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российскому руководству нужно срочно заняться вопросами обеспечения военных, задействованных в СВО в условиях зимнего времени. Кроме того, необходимо решить вопросы обеспечения жизни мирных граждан на освобожденных территориях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Есть одна вещь, которую наши руководители… у нас никто не задумывается над фактором времени. Например, сейчас уже нужно срочно думать над двумя вещами. Нужно срочно думать, в чем будет воевать армия зимой, потому что уже ночью сейчас на Донбассе до 12-15 градусов температура падает. И опять же – как будут жить жители тех городов, которые Украина уничтожила. Мы долго готовились, собирались всеми регионами им помогать – ну, давайте теперь подводить итоги, а как мы помогли? Что у нас в итоге получилось, что не получилось? Чтобы нас потом еще не начали ненавидеть еще за то, что мы в итоге освободили и ничего не сделали. Э то как пример того, чем должно заниматься мобилизованное общество. У нас никто об этом не пишет, не говорит, но мы потом спохватимся», – заявил Шурыгин.