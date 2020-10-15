Российскую базу в Армении хотят заменить на американскую – Шахназаров

15.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Американцы просчитывают ситуацию, что в ходе Карабахского конфликта Армения может сильно качнуться в сторону Запада, и тогда появится возможность создать базу США, которая выходит непосредственно на северную границу Ирана.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карабах – это такая территория, где можно воевать 100 лет по большому счету. Это горы, авиация там…, это туманы, это не пустыня, это ушли в горы. Ну да, всё гражданское население вывели и можно воевать 100 лет, то есть это не решит вопрос. Но в любом случае какой-то компромисс нужно искать, но этот компромисс сегодня, к сожалению, лежит, видимо, в военном решении. Если одна из сторон почувствует, что она абсолютно истощена, и что она не может уже сопротивляться, то она тогда пойдет на какие-то принципиальные решения», – сказал режиссёр.

«Но все эти вопросы всё равно будут упираться в один вопрос: если Азербайджан чувствует совместно с турками, что он может военным путем додавить, то они не пойдут ни на какие компромиссы. Если армяне сумеют остановить, сумеют нанести серьезное поражение, они, наверное, тогда пойдут.

Третий вопрос, насколько Запад всерьез хочет прекращения войны, потому что Запад, если бы всерьез хотел, он бы мог серьезным образом на это решиться. Но на сегодняшний день я этого не вижу, поскольку у американцев совсем другие [планы], они готовы отдать Карабах Азербайджану.

Наверное, просчитывают ситуацию, что Армения может сильно качнуться в сторону Запада в этом случае, и тогда может дойти до варианта, что они получат вместо российской базы на территории Армении американскую, что для них (американцев – ред.) идеальная ситуация для Ирана», – подытожил Шахназаров.