Российскую культуру создали татары, русские книги надо сжечь – замдиректора телекомпании ATR

15.01.2020, Киев, Игорь Петров

Никакого вклада в мировую культуры русские не внесли, потому что под видом русской знати и элиты Российской империи – скрывались крымские татары.

Об этом на своем канале в Youtube заявил бежавший из Москвы националист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поймите, нет никакой русской нации. Вот как вот не понять! Я вас очень уважаю, просто смотрите у меня была книжка такая, она где-то у меня в ящиках, я же бомж, у меня тут где-то все в гаражах лежит. Книг у меня очень много. Там есть книга, мне подарил один человек из Нижнего Новгорода, книга называется «Ордынские фамилии в русской знати».

Так вот, ни одной русской фамилии, даже славянской фамилии среди российской знати нет вообще, я вам ответственно заявляю – ни одной. Все эти Бабарыкины, и я не знаю кто там, Шереметьевы – таких фамилий я даже не ожидал. Поэтому вклад в мировую культуру есть огромный у кырымлы (крымских татар) просто его никто не знает. Просто потому что наш народ уничтожали.

А вы знаете, что один из величайших философов Украины наполовину крымский татарин? Да, вы угадали – Григорий Сковорода. А если копнуть татарские корни совершенно разных людей – они обнаружатся с невероятной для вас легкостью», – бредит экстремист.

Айдер Муждабаев призывает сжигать и сдавать в макулатуру книги по русской истории, потому что в интеллектуальном плане они «не лучше туалетной бумаги».

«В общем, короче говоря, надо чуть-чуть-чуть-чуть задуматься, остановиться и сжечь российские исторические книги. Вот домой придете – посмотрите на полочку. Там стоят русские исторические книги. Ну, можно не трогать пару авторов. А вообще, в массовом порядке надо просто сдать на макулатуру, на вторичную переработку.

Вот есть такое место «Украина без смитя» называется, я туда сдаю все лишнее. Вот российскую историю, там отдельный для российской истории есть контейнер, вот приходите сдавать. Я шучу, ну контейнер простой – там туалетная бумага. Книги русские, в принципе, – это однотипное, одноуровневое понятие и в интеллектуальном плане, так что вперед», – призывает нацист.