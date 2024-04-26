Российскую молодежь атакует альянс украинских нацистов и вахабитов

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За новой волной вербовки граждан России в ряды террористов стоит союз экстремистских течений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил религиовед Роман Силантьев.

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«Мы имеем дело с ситуацией, когда укронацисты подружились с ваххабитами. Мы видели последствия такого соучастия во время теракта в «Крокусе». Расследуется еще несколько уголовных дел, где задокументировано сотрудничество радикалов ваххабитского толка с украинскими спецслужбами», – сказал Силантьев «Известиям».

Он подчеркивает, что под управлением украинских спецслужб проводится гигантская провокационная работа в соцсетях, охватывающая миллионы россиян.

«На лекциях в различных городах я всегда прошу поднять руку тех, кому ни разу не звонили или не писали в мессенджер с целью обмана. Таких людей практически нет. Нужно серьезно задуматься над масштабом противоправной деятельности, которая ведется в отношении нашего населения. В этих атаках задействованы десятки, если не сотни тысяч людей на той стороне», – говорит религовед.

По его словам, антироссийские атаки многовекторны, а вербовка террористов – это лишь одно из направлений подрывной деятельности наряду с хищением средств у граждан и подстрекательством к поджогам военкоматов.